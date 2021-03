Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Laut neuer Corona-Testverordnung finanziert der Bund für alle Bürgerinnen und Bürger mindestens einmal pro Woche einen Schnelltest. Wie Landrat Christian Engelhardt mitteilt, gibt es im Kreis Bergstraße erste zehn Apotheken, die sich dazu bereiterklärt haben, die Testungen durchzuführen. Sie seien bereits beauftragt. Dies gelte auch für zwei private Anbieter, die Firma Chemlab GmbH in Bensheim und die Firma Nanotrade GmbH in Mörlenbach. Auch dort können sich Bürgerinnen und Bürger laut Engelhardt nun testen lassen.

Noch Voraussetzungen schaffen

Die Namen der Apotheken werde der Kreis Bergstraße bekanntgeben, sobald diese an den Kreis gemeldet haben, wann sie mit den Tests starten können. Die Apotheken sollen zunächst die logistischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Tests schaffen können. Die Liste der Apotheken soll auf der Webseite des Kreises unter www.kreis-bergstrasse.de/corona veröffentlicht werden, sobald die Rückmeldungen der Apotheken vorliegen.

Engelhardt rechnet damit, dass noch weitere Apotheken ihre Bereitschaft mitteilen werden. Die Anfragen liefen derzeit und würden durch die Kreisverwaltung koordiniert. Auch einige Arztpraxen hätten bereits signalisiert, dass sie Tests anbieten wollen. Außerdem bestünden jetzt auch Schnelltest-Möglichkeiten im bereits vorhandenen Testzentrum in Heppenheim.

Weitere Öffnung der Schulen

Wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, sollen in den hessischen Schulen ab dem 19. April landesweit die Jahrgangsstufen 1 bis 4 im eingeschränkten Regelbetrieb (an fünf Tagen in der Woche) und die Jahrgangsstufen ab Klasse 5 im Wechselmodell unterrichtet werden. Ausgenommen bleiben die Abschlussklassen, die schon jetzt in Präsenz unterrichtet werden können.

Damit der Einstieg in den Wechselunterricht gelingt, sollen die Schulen bereits ab dem 22. März, und damit noch vor den Osterferien, mindestens einen Präsenztag pro Woche für die Jahrgangsstufen ab Klasse 7 einrichten, wenn der landesweite Inzidenzwert bis dahin nicht über 100 steigt. Damit komme das Land dem Wunsch der Landesschülervertretung, des Landeselternbeirats und der aus Schulpraktikerinnen und Schulpraktikern bestehenden Konzeptgruppe nach einer schrittweisen Rückkehr zu mehr schulischer Normalität nach.

Seit einigen Tagen werden in Hessen Lehrkräfte und schulisches Personal an Grund- und Förderschulen priorisiert geimpft. Diese Gruppe von 30 000 Personen entspricht rund 50 Prozent aller Lehrkräfte in Hessen. Man strebe an, nach Ostern auch den Lehrkräften und dem sonstigen Personal aller anderen Schulformen ein Impfangebot zu machen, so Kultusminister Alexander Lorz. Darüber hinaus werden die Schulöffnungen in Hessen weiterhin (zunächst bis Ende April) durch die schon praktizierten wöchentlichen anlasslosen Tests für Lehrkräfte und schulisches Personal begleitet. Die Landesregierung arbeite derzeit außerdem daran, nach den Osterferien auch regelmäßige Selbsttests für Schülerinnen und Schüler ebenso wie für Lehrkräfte anbieten zu können.

Bundeszahlen gehen leicht hoch

In Deutschland setzt sich unterdessen der leichte Aufwärtstrend bei den Corona-Fallzahlen fort. Die Gesundheitsämter meldeten am Dienstag 4252 Neuinfektionen. Der Vergleichswert von einer Woche zuvor betrug 3943. Auch die Kurve der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen sinkt seit Ende Februar nicht mehr so deutlich wie zuvor seit Jahresbeginn. Auf den Stationen werden mit Stand Dienstag rund 2780 Fälle behandelt – das ist annähernd so viel wie auf dem Höhepunkt der ersten Welle im Frühjahr 2020.

Trotz der Pandemie sind im Februar nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamts drei Prozent weniger Menschen gestorben als im Schnitt des gleichen Monats in den vier Vorjahren. Zur Erklärung verweist die Statistik-Behörde auf den Influenza-Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts. Demnach liegen andere Atemwegserkrankungen in diesem Winter auf einem äußerst niedrigen Niveau. 2017 und 2018 dagegen seien die Sterbefallzahlen durch starke Grippewellen in den ersten Monaten des Jahres deutlich erhöht gewesen. red/dpa