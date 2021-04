Erste Sitzung des neuen Kreistags

Bergstraße. Der neugewählte Bergsträßer Kreistag kommt am nächsten Montag, 3. Mai, zum ersten Mal zusammen. Die Sitzung beginnt um 14 Uhr in der Weststadthalle in Bensheim.

Neben Formalitäten wie der Anerkennung der Kreistags- und der Landratswahl vom 14. März geht es bei der Zusammenkunft vor allem um die Neubesetzung von Positionen. Ein neuer Kreistagsvorsitzender wird gewählt. Die CDU, die als größte Fraktion das Vorschlagsrecht hat, schickt Joachim Kunkel ins Rennen, den ehemaligen Bürgermeister von Wald-Michelbach. Auch die stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden werden gewählt.

Entscheidungen über Ausschüsse

Im Anschluss geht es um die Fachausschüsse. Entschieden werden soll, welche Ausschüsse gebildet und wie viele Mitglieder sie haben sollen. Gesetzlich vorgeschrieben ist ein Finanzausschuss. In der zurückliegenden Wahlzeit gab es auch einen Ausschuss für Regionalpolitik, Infrastruktur und Nachhaltigkeit sowie den Ausschuss für Schule und Soziales. Den Ausschüssen gehörten jeweils elf Kreistagsabgeordnete an. Geklärt wird auch, wie die Ausschüsse gebildet werden: Es findet entweder eine Wahl statt oder die Fraktionen benennen schriftlich Mitglieder, die sie auf den ihnen zustehenden Sitzen sehen wollen.

Gegen Ende der Sitzung sind noch die ehrenamtlichen Mitglieder des Kreisausschusses zu wählen, des leitenden Verwaltungsorgans im Kreis, dem auch der Landrat und die beiden hauptamtlichen Kreisbeigeordneten angehören. Die Letztgenannten sind erst im kommenden Jahr neu zu wählen.

CDU und Grüne verhandeln

Bei der Kommunalwahl am 14. März war die CDU deutlich stärkste Kraft geworden. Sie hat nun 27 Sitze. Die SPD als zweitstärkste Fraktion hat 14 Sitze, die Grünen 13. CDU und Grüne haben nach der Wahl Koalitionsverhandlungen aufgenommen, die noch andauern.

Die AfD hatte sechs Sitze gewonnen, eine ihrer Abgeordneten war aber nach der Wahl zur Fraktion des Vereins Freie Wähler gewechselt, die somit aus vier Mitgliedern besteht. Die FDP kommt auf fünf Sitze, die Linke auf acht, während die Partei Freie Wähler mit einem Sitz vertreten ist.

