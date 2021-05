Erste Schlossbeleuchtung fällt aus

Heidelberg. Die für den 5. Juni 2021 geplante Heidelberger Schlossbeleuchtung wird - wie schon im vergangenen Jahr - nicht stattfinden. „Vor ziemlich genau einem Jahr mussten wir die Schlossbeleuchtungen 2020 komplett absagen. In diesem Jahr sind wir voller Hoffnung, dass die zweite Schlossbeleuchtung am 10. Juli termingerecht veranstaltet werden kann“, äußert sich Heidelberg Marketing-Geschäftsführer Mathias Schiemer zur diesjährigen Situation.

Der Aktionstag „Lebendiger Neckar", der am 20. Juni 2021 wieder Tausende Besucher an die Neckarufer locken sollte, kann ebenso in diesem Jahr nicht wie gewohnt in Heidelberg durchgeführt werden.