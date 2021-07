Erste Liga-Heimspiele vor jeweils knapp 4800 Zuschauern möglich

SV Darmstadt 98. Der SV Darmstadt 98 darf seine ersten beiden Heimspiele in der 2. Fußball-Bundesliga vor 4786 Zuschauern austragen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hat das zuständige Ordnungs- und Gesundheitsamt dafür die Genehmigung erteilt. Erste Gegner in der heimischen Arena in der neuen Saison sind Jahn Regensburg (24.7./13.30 Uhr) und der FC Ingolstadt (15.8./13.30 Uhr). Grundlage für die Zulassung von Fans bildet das erarbeitete Hygiene- und Infektionsschutzkonzept auf Basis der Corona-Schutzverordnung des Landes Hessen.

Die bewilligte Zuschauerkapazität entspricht rund einem Drittel der verfügbaren Gesamtkapazität des Merck-Stadions. Insgesamt können 45 Prozent der Sitzplätze sowie 25 Prozent der Stehplätze genutzt werden, hieß es in der Mitteilung. Von der Gesamtkapazität entfallen 484 Plätze (250 Sitz- und 234 Stehplätze) auf das Kontingent für Gästefans.