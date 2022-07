Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz zur hessischen Vize-Parteichefin gewählt

Bergstraße/Rotenburg.. Die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz ist am Samstag auf dem Parteitag der hessischen CDU in Rotenburg an der Fulda zur stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt worden. Die Christdemokraten stärkten außerdem ihrem Ministerpräsidenten Boris Rhein bei seiner Wahl zum neuen Landesvorsitzenden mit einem sehr guten Resultat den Rücken. Knapp 98 Prozent votierten für ihn. An der Parteispitze wurde der Generationswechsel, der nach dem Abschied von Ministerpräsident Volker Bouffier eingeletet wurde, spürbarer. Rhein zur Seite stehen statt bisher drei künftig fünf Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Eine davon ist die Wahl-Bensheimerin Diana Stolz, die mit dem Bensheimer Fraktionsvorsitzenden Tobias Heinz verheiratet ist. Die 46 Jahre alte Stolz wurde Ende Februar in ihrem Amt als Vize-Landrätin mit breiter Mehrheit im Kreistag wiedergewählt. Bevor es sich beruflich und privat an die Bergstraße verschlug, war sie Stadtverordnete in Idstein und Kreistagsabgeordnete im Rheingau-Taunus-Kreis. Im Juli 2016 wurde sie zur Ersten Kreisbeigeordneten gewählt, nachdem sie zuvor seit 2010 als Abteilungsleiterin im Landratsamt in Heppenheim tätig war.

Rotenburg an der Fulda ist für Stolz kein unbekanntes Terrain. Dort absolvierte sie von 1995 bis 1998 ein Studium an der Verwaltungsfachhochschule mit dem Abschluss Diplom-Rechtspflegerin. 2002 folgte ein Aufbaustudium Justizmanagement.

Die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz wurde am Samstag zur Vize-Parteichefin der hessischen CDU gewählt. © Neu

Am Samstag erreichte sie in der Stadt im Nordosten von Hessen nun einen weiteren politischen Meilenstein. "Ich freue mich sehr über meine Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Hessen und möchte mich bei allen bedanken, die mich unterstützt haben", erklärte Stolz, die außerdem Vorsitzende der Frauen-Union Hessen ist.

Bis auf Europaministerin Lucia Puttrich (61), die bereits seit 2010 stellvertretende Landesvorsitzende ist, sind ihre drei Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit frischen Gesichtern besetzt. Gewählt wurden neben Stolz der 48-jährige Bundestagsabgeordnete Michael Brand, der 44-jährige Bundestagsabgeordnete Ingmar Jung und die 31-jährige Kreisvorsitzende der CDU Schwalm-Eder, Anna-Maria Bischof.

Der ehemalige, langjährige CDU-Landesvorsitzende und hessische Regierungschef Volker Bouffier wurde am Samstag im Beisein von CDU-Chef Friedrich Merz mit großem Applaus aus seinem Amt verabschiedet. Als Geschenk gab es einen Gutschein für einen Kochkurs mit der ganzen Familie.