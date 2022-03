Erst zum Sprachkurs an der Bergstraße, dann verreisen

Bergstraße. Bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) beginnen jetzt Sprachkurse, mit denen der nächste Auslandsaufenthalt mehr Spaß macht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Französischkurs für Anfänger fängt morgen (Donnerstag) in Bensheim in der Geschwister-Scholl-Schule an und findet immer donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr statt. Italienisch für die Reise lässt sich online lernen – ab dem 18. März freitags, zwischen 17 und 18 Uhr – ein Schnupperkurs fürs Onlinelernen ist vorgeschaltet am 11. März von 17 bis 19 Uhr. Den Zugang zum Lernportal vhs.cloud gibt es nach der Anmeldung per Mail. Brasilianisches Portugiesisch ist ebenfalls im Angebot: dienstags von 18 bis 19.30 Uhr in Heppenheim im Starkenburg-Gymnasium, erstmals am 8. März. red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2