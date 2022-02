Erst bewölkt mit Schauern, am Samstag sonnig

Hessenwetter. In Hessen müssen sich die Menschen für Donnerstag und Freitag auf Wolken und Regenschauer einstellen, bevor die Sonne am Samstag deutlich mehr scheint. Nachts sind auch Schneefall und Glätte möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilt.

Der Donnerstagvormittag ist überwiegend stark bewölkt, örtlich teils neblig und meist niederschlagsfrei. Am Nachmittag setzt von Nordwesten her Regen ein bei Temperaturen von sechs bis neun Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt das Wetter ähnlich, im Bergland werden Schnee und Glätte erwartet. Tagsüber ist es laut DWD wechselnd bewölkt bei fünf bis acht Grad, zudem sind vereinzelte Regenschauer möglich.

Die Nacht zum Samstag wird zwar etwas klarer, die Temperaturen können aber auf bis zu minus vier Grad fallen, im Bergland sogar bis minus sechs Grad. Es herrscht Glättegefahr.

Der Samstag wird laut DWD sonnig und niederschlagsfrei, mit drei bis sechs Grad aber relativ kühl.