Erneut Polizei-Einsatz im Bereich der Orangerie

Darmstadt. Zum zweiten Mal in Folge musste die Darmstädter Polizei am Samstagabend (22.05.) zum Bereich der Orangerie ausrücken, wo sich erneut Jugendliche und Heranwachsende in Orangerie getroffen hatten. Wegen Ruhestörungen und einer gemeldeten Schlägerei waren die Beamten gerufen worden. Während des Einsatzes wurden sie mit mehreren Flaschen beworfen und beleidigt. Fünf Tatverdächtige konnten festgenommen werden, bei weiteren

möglichen Beteiligten erfolgte ein Personalienfeststellung. Alle fünf Festgenommenen standen unter Alkoholeinfluss. Gegen sie wurde unter anderem Anzeige wegen schweren Landfriedensbruchs und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte

erstattet. Ihre Handys wurden als Beweismittel sichergestellt, da die Flaschenwürfe nach ersten Erkenntnissen gefilmt wurden. Bei weiteren sieben Personen wurden die Personalien festgestellt. Inwieweit sie an den Flaschenwürfen und Beleidigungen beteiligt waren, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zudem wird geprüft, inwieweit die Personen gegen die geltenden Bestimmungen in Zusammenhang mit der Eindämmung des Corona-Virus verstoßen haben.

