Erneut keine Neuinfektion im Kreis Bergstraße

Wiesbaden/Bergstraße. Erneut keine neue bestätigte Coronainfektion gab es nach Angaben des Landratsamtes gestern im Kreis Bergstraße. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie beträgt daher wie schon am Wochenende 11 076. Die vom Robert Koch Institut ermittelte Inzidenz im Kreisgebiet sank gestern auf 4,1.

79 184 Menschen haben mittlerweile im Impfzentrum des Kreises eine Erstimpfung erhalten, 54 102 Menschen erhielten in der Einrichtung bereits zum zweiten Mal eine Impfstoffspritze gegen das CoronaVirus. Hinzu kommen die Impfungen in Arztpraxen und Betrieben, die vom Landratsamt nicht erfasst werden.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 35 Betten belegt. Mit Covid-19 infizierte Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, gibt es demnach derzeit nicht.

In Hessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut landesweit auf 9,9 gesunken (Vortag: 10,0). Binnen 24 Stunden wurden in Hessen 34 neue Corona-Infektionen registriert. Zwei weitere Menschen sind mit oder an dem Virus gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten im Bundesland auf 7470.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) schließt wegen der sich auch in Deutschland ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus eine Rückkehr zu Kontaktbeschränkungen nicht aus. „Ich rechne damit, dass die Delta-Variante in einem Monat auch in Deutschland die vorherrschende Variante ist“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag). Dann stelle sich die Frage: „Wie wirkt welches Vakzin auf sie?“ Man könne auch nicht ausschließen, dass Menschen infiziert aus dem Sommerurlaub zurückkehren.

Von den Antworten auf diese Fragen hänge ab, „ob wir eine vierte Welle bekommen und wieder zu Kontaktbeschränkungen zurückkehren. Ausschließen können wir das nicht“. Das Corona-Kabinett der hessischen Landesregierung tagt am heutigen Dienstag zu den neuen Regeln für die Bevölkerung zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus. red/dpa

