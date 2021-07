In der Innenstadt von Viernheim wurden in der Nacht auf Freitag (23.) um 3.49 Uhr zwei Geldautomaten gesprengt. Zeugen hörten einen lauten Knall und riefen den Notruf, sofort danach gab es eine zweite Explosion. Drei maskierte Täter flüchteten in einem schwarzen Audi S 6 in unbekannte Richtung. Weiteres ist noch nicht bekannt.

Die Polizei löste eine Großfahndung aus. Die Fahndungsmaßnahmen sind nach ihren Angaben noch in vollem Gange.