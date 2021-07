Erneut Fremde auf Schulgelände / Videokamera nimmt Dieb auf

Grasellenbach-Wahlen. Erneut haben sich Fremde auf dem Schulgelände einer Grundschule in der Friedhofstraße in Wahlen herumgetrieben. Diesmal, am Donnerstagabend (29.07.), wurden aus einer Gartenhütte gut 50 Kleinteile, wie Harken und Wasseranschlüsse der Marke Gardena, samt Aufbewahrungskiste gestohlen. Anders als bei den Sachbeschädigungen am zweiten Juliwochenende (wir haben berichtet), wurde diesmal der Dieb von der installierten Videokamera aufgenommen. Deutlich ist der tatverdächtige junge Mann auf den Aufnahmen um 22.30 Uhr zu sehen. Das Videomaterial wurde jetzt der Polizei übergeben, die alles Weitere veranlassen wird, um den Gesuchten zur Verantwortung zu ziehen. Wer darüber hinaus noch Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Wald-Michelbach. Telefon: 06207 / 9405-0.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1