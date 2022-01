Die neue ARD-Themenwelt „Lernen“ bietet Erklärfilme für Schulfächer wie Biologie, Deutsch, Erdkunde und Mathematik. Kinder können dabei selbst aktiv werden. Was es damit auf sich hat, lest Ihr heute auf unserer Kinderseite, die Ihr wie immer samstags in der Wochenendbeilage findet.

Viel Spaß beim Lesen

Fred Fuchs © MM

und ein schönes

Wochenende wünscht

Euer Fred Fuchs