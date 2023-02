Erinnerungen an die Tschechoslowakei 1968

Bergstraße. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine rief bei Petr Kozak Erinnerungen wach: An den Einmarsch der Sowjetunion und anderen Staaten des Warschauer Pakts im Jahr 1968 in die Tschechoslowakei. Es folgten 21 Jahre Unterdrückung und ein kommunistisches Herrschaftssystem. Kozak hielt damals seine Gefühle in einem Bild fest. Der Titel: No War (Kein Krieg).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das Bild hatte ich schon fast vergessen“, sagte er dem BA. Doch heute ist es für ihn aktueller denn je, sinnbildlich geradezu für die Lage in der Ukraine. Kozak, Jahrgang 1946 stammt aus Karlsbad in der heutigen tschechischen Republik. Schon als Schüler nahm er an verschiedenen Zeichen- und Malwettbewerben teil und erhielt Auszeichnungen. 1963 bekam er die Einladung zur Aufnahmeprüfung an der Prager Kunstakademie. Im zweiten Anlauf verhinderte der Ruf zum Militärdienst die Akadamieaufnahme.

Im Jahr 1969 emigrierte Kozak nach Deutschland und lebt heute an der Bergstraße. Viele Jahrzehnte blieb er nebenberuflich der Kunst treu. Hauptberuflich war Kozak lange Jahre in Firmen für Metallbau und Fassadengestaltung tätig. mir/BILD: Kozak