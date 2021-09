Erinnerung an die Opfer der Nazis

Vielleicht sind sie euch schon einmal aufgefallen, wenn ihr durch die Stadt gelaufen seid: kleine Gedenktafeln aus Messing, die in den Boden eingelassen sind. Man nennt sie Stolpersteine. Sie sind nicht viel größer als ein Pflasterstein.

Der Künstler Gunter Demning begann 1992 mit dem Verlegen dieser Steine. Sie sollen an das Schicksal der Menschen erinnern, die dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen sind und verfolgt, ermordet oder vertrieben wurden. Von 1933 bis 1945 herrschte Adolf Hitler, unterstützt von der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP), in Deutschland. Zu dieser Zeit wurden viele Menschen von der rassistischen NSDAP und deren Anhängern verfolgt, gefangen genommen, getötet oder vertrieben, weil sie bestimmten Menschengruppen angehörten. Juden, Sinti und Roma, Kritiker und Gegner der Nazis wurden in die sogenannten Konzentrationslager gesperrt, in welchen sie schrecklich behandelt wurden und wo sehr viele Menschen starben. Mit den Stolpersteinen möchte Gunter Demning an diese Menschen und ihre Schicksale erinnern.

Fred Fuchs © MM

Die Steine sind beschriftet, häufig mit Namen und Geburts- und Todesdaten der Opfer. Sie befinden sich meistens vor deren letzten Wohnhäusern und sind mittlerweile fast überall in Europa im Boden zu finden. An viel Orten gibt es Freiwillige, die sich darum kümmern, dass die Stolpersteine in ihrer Umgebung immer wieder gereinigt werden, damit dieses wichtige Andenken niemals in Vergessenheit gerät. fw