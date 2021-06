Erholung auf dem Arbeitsmarkt / Weniger Arbeitslose im Mai

Hessen. Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im Mai im vierten Monat in Folge gesunken. Zum Stichtag am 12. Mai waren 181 982 Frauen und Männer im Land arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das waren 6126 weniger als im April des laufenden Jahres und 10.167 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank binnen Monatsfrist um 0,2 Punkte auf 5,3 Prozent. Im Mai 2020 hatte die Quote noch 5,6 Prozent betragen.

"Der hessische Arbeitsmarkt erholt sich schrittweise", stellte der Leiter der Regionaldirektion Hessen, Frank Martin, fest. "Das Vorkrisenniveau der Arbeitslosigkeit werden wir in den nächsten Monaten aber noch nicht komplett erreichen." Viele Branchen, etwa Gastronomie und Hotelgewerbe, sind von den Einschränkungen in Folge der Corona-Pandemie stark getroffen.