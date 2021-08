Erfreuliche Bilanz nach Alkohol- und Drogenkontrollen

Odenwald. Nach 112 kontrollierten Fahrzeugen und 162 Personen hat die Polizei im Odenwald eine erfreuliche Bilanz ziehen können. Nicht einer stand unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Kleinere Verstöße wie die Handybenutzung während der Fahrt wurden in zwei Fällen direkt verwarnt, ebenso das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes bei zwei Personen. In drei Fällen war durch technische Veränderungen am Fahrzeug die Betriebserlaubnis erloschen. Die gesetzeskonforme

Wiederherstellung der Umbauten müssen die ertappten Fahrer demnächst der Polizei in Erbach nachweisen.

Die stationären Verkehrskontrollen fanden am Donnerstag (19.08.) zwischen 14.15 Uhr und 16.15 Uhr auf der Bundesstraße 45 zwischen Erbach und Michelstadt sowie in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr in Beerfurth, Bundesstraße 38, statt. Zwischen den Zeiten wurden im Bereich Oberzent, Erbach und Michelstadt Verkehrsteilnehmer aus dem fließenden Verkehr gestoppt.

