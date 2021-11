Erfinder der „Kopffüßler“

Bergstraße. Wenn man in Heppenheim zur Welt kommt, muss das nicht bedeuten, dass man da bleibt: Horst Antes – das ist der mit den Kopffüßler-Figuren – hat sich auf dem amerikanischen Kontinent nicht nur physisch, sondern auch mental umgesehen. Die Spiritualität der Hopi-Indianer ist aus seiner Kunst nicht wegzudenken, die rituellen Zeichen und Symbole öffnen ein Bewusstsein für die menschliche Existenz schlechthin: für die Gebundenheit an die Erde und für den Flug von Gedanken und Intuition.

Spiritualität hat für Horst Antes und sein Werk große Bedeutung. © dpa

Archaische Einfachheit der Motive

Ursprünglich war Antes der gegenstandslosen Dynamik des Informel verbunden, aber in den frühen Sechzigerjahren entdeckte er als Formverdichtung die Figur, im europäischen Sinn konventionell ist sie jedoch bei ihm nicht, was oft missverstanden wird.

Der Antes-Kopffüßler tritt auch als stehende Langfigur auf, aber zwischen Kopf und Fuß befindet sich dann eine ungegliederte schmale Verbindung. Zudem wird auf Frontalansichten verzichtet – Antes’ Figuren sind stets im Profil zu sehen wie im alten Ägypten. Die archaische Einfachheit der Motive, kombiniert mit Symbolen wie Schlange, Löffel, Blitz oder Treppe, führt fast zu dem, was Antes‘ „Vorbilder“ auch sind: spirituelle Objekte von vielfältiger, rational nie festzulegender Bedeutung.

1983 zeigte das Frankfurter Städelmuseum 25 Votivkästen, in denen Antes hauchdünne Goldfolie verwendete, ein Material, dass fast noch immaterieller wirkte als das durchsichtige, aber stabilisierende Acrylglas: Da wurde die Figur kombiniert mit Feder, Schlange, Treppe, Stuhl und Tisch – wie bei den Hopi ist die Feder Symbol der Verbindung von oben und unten, die Schlange enthält das Bedeutungsspektrum zwischen Gefahr und Fruchtbarkeit, sie kann zu Löffeln, Spermatozoen, aber in Zackenform auch zum Blitz mutieren und dieser wiederum zur Treppe.

Als 1982 der Falkland-Krieg ausbrach, war Antes so geschockt, dass er auf seine Kopffüßler verzichtete und ein neues Motiv aufgriff: das Haus. Wie subtil er als Maler mit diesen fensterlosen, hermetischen Blöcken umgeht, die sich zwischen Tag- und Nachtansichten zeigen (und letztlich den Menschen selbst, das rätselhafte Wesen repräsentieren), konnte man 2006 in der Heidelberger Galerie Sacksofsky feststellen, der bisher letzten bedeutenden Ausstellung in der Region.

Im Jahr 2013 bereitete der Berliner Martin-Gropius-Bau dem Künstler, der mittlerweile in Berlin lebt, eine große Ausstellung, und bis zum Frühjahr ist Antes umfangreich zu sehen im Museum Würth 2 in Künzelsau: Unternehmer Reinhold Würth gehört zu seinen frühesten Sammlern. Antes hat nicht nur eigene Werke ausgestellt, sondern auch seine Bestände indigener Objekte. 2016 waren in Lübeck 800 westafrikanische Aklama-Figuren zu sehen, und den Berliner Museen überließ er eine Kollektion kostbarer Federobjekte aus Südamerika sowie die Kachina-„Puppen“ der Hopi als Dauerleihgaben. /ü