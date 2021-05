Erdbeeren pflanzen geht auch noch im Mai und Juni

Esst ihr auch so gerne Erdbeeren? Ob auf dem Markt oder im Discounter – inzwischen bekommt man sie ja so ziemlich an jeder Ecke. Noch besser schmecken sie allerdings, wenn man sie selbst angepflanzt hat und ernten kann. Ja, ich weiß, normalerweise setzt man die Pflänzchen schon im Spätsommer für das darauffolgende Jahr. Allerdings könnt ihr auch jetzt noch Erdbeeren auf dem Balkon oder im Garten pflanzen. Wenn ihr euch gut um sie kümmert, dann könnt ihr sogar noch in diesem Jahr ernten. Wer nämlich jetzt im Mai oder sogar noch im Juni sogenannte Frigo-Erdbeeren pflanzt, der hat gute Chancen, dass noch in diesem Jahr Früchte reifen. Das sind gewöhnliche Erdbeerpflanzen, allerdings mit einem besonderen Kniff: Die Pflänzchen wurden nämlich im Spätherbst von ihrer Mutterpflanze abgenommen und eingefroren und somit quasi künstlich überwintert. Deswegen kann man sie auch zwischen März und Juni noch beliebig einpflanzen und hat trotzdem noch im selben Jahr etwas davon. Sie tragen nämlich schon acht Wochen nach dem Pflanzen Früchte. Cool, oder?

Damit das klappt, solltet ihr ein sonniges Plätzchen aussuchen und einen lockeren, humusreichen Boden verwenden. Darin sind besonders viele Nährstoffe, die die Pflänzchen aus dem Boden ziehen. Pflanzt sie in Reihen mit rund 30 bis 50 Zentimetern Abstand ein - dabei helfen euch eure Eltern, Großeltern oder größeren Geschwister bestimmt gerne. ssr