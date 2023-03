Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Weiterstadt

Weiterstadt. Auf einem Firmengelände in der Riedbahnstraße wurde am Montagabend (20.3.) eine Bombe aus dem 2.Weltkrieg entdeckt. Die Bombe soll nach bisherigen Erkenntnissen am Mittwoch (22.3.) von Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Hessen entschärft werden.

Aktuell treffen die Polizei, der Kampfmittelbeseitigungsdienst, die Städte Darmstadt und Weiterstadt sowie die örtlichen Feuerwehren alle Vorbereitungen zur Entschärfung der Fliegerbombe. Damit verbunden wird eine Evakuierung aller Bürger in einem Umkreis von 1000 Metern geplant.

Aufgrund des Einsatzes wird es am Mittwoch (22.3.) zu Sperrungen und damit einhergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Das Polizeipräsidium Südhessen wird am Einsatztag unter anderem über den Twitterkanal @Polizei_SuedHE informieren.