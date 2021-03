  Enkeltrick: Haftbefehle gegen sechs Verdächtige

Mannheim. Das Amtsgericht Mannheim hat Haftbefehle gegen sechs Frauen und Männer erlassen, die zu einer bundesweit aktiven "Enkeltrick-Bande" gehören sollen. Die Verdächtigen im Alter von 19 bis 33 Jahren sollen in mindestens 17 Fällen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz ihre Opfer mit dieser Masche reingelegt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in Mannheim mitteilten. Dabei sollen sie zwischen August 2020 und März 2021 einen Schaden von 270 000 Euro verursacht haben.

Die Haftbefehle wurden den Angaben nach am Montag erlassen. Die Beamten durchsuchten zudem die Wohnungen der Verdächtigen in Mannheim, Worms und Frankfurt. Dabei seien unter anderem Mobiltelefone sichergestellt worden.

Am Telefon gaben sich Betrüger als Verwandte von Senioren aus, die wegen einer Notlage angeblich dringend Geld benötigten. Die Ermittler gehen davon aus, dass für die Anrufe ein Call-Center in Polen genutzt wurde. Die nun verhafteten sechs mutmaßlichen Täter sollen für die Geldübergaben zuständig gewesen sein. Die Behörden ermitteln seit dem vergangenen Jahr in dem Fall und nahmen bereits mehrfach nach Geldübergaben in verschiedenen Regionen Tatverdächtige fest.