Englischkurse für verschiedene Ziele

Bergstraße. Noch im September beginnen einige neu eingerichtete Englischkurse bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs).

Zum Auffrischen verstaubter Englischkenntnisse eignet sich „Englisch – vergessen, zurückgeholt“. Dieser Kurs beginnt am 30. September und läuft donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr in Bensheim in der Geschwister-Scholl-Schule.

Mit solidem Englisch redegewandt werden – dabei unterstützt der Kurs „Fit for Conversation“ ab dem 14. September dienstags von 18 bis 19.30 Uhr in Heppenheim im Starkenburg-Gymnasium.

Einen Einstieg in Business English kann man online machen – in „Business English Basics“ – vom 25. September an samstags zwischen 10.45 und 11.45 Uhr in der vhs.cloud; die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung verschickt.

Wer Onlinelernen erst einmal antesten möchte, hat dazu im „Business-Schnupperkurs“ Gelegenheit – einmalig am Samstag, 18. September, zwischen 11 und 13 Uhr. red

Info: Anmeldung: Kreisvolkshochschule, Telefon: 06251 / 172960, oder online: www.kvhs-bergstrasse.de