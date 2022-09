Bergstraße. Verstaubtes Schulenglisch lässt sich wieder aufpolieren durch die Teilnahme an einem Kurs unter dem Titel „Englisch – vergessen, zurückgeholt“ bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs). Unterricht ist ab dem 22. September donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr im Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim. Auch in der zweiten Kurswoche (29. September) sind neu hinzukommende Teilnehmer willkommen. red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de