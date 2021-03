Bergstraße. Das Fahrrad sichert Mobilität, es fördert die Gesundheit und verringert Emissionen im Straßenverkehr, sagt Landrat Christian Engelhardt. Auf seine Initiative hatte der Verband Region-Rhein-Neckar vor drei Jahren die Federführung eines überregionalen Gesamtprojektes zur Errichtung von Radschnellwegen übernommen. Engelhardts Vorschlag war, den im Rhein-Main-Gebiet geplanten Radschnellweg zwischen Frankfurt und Darmstadt sowie die für den Rhein-Neckar-Raum bestehenden neuen Planungen für eine Strecke in Ost-West-Richtung miteinander zu verknüpfen und damit eine schnelle und direkte Verbindung auf der Achse Frankfurt über Darmstadt bis in den Rhein-Neckar-Raum zu schaffen.

Nachdem sich die Verbandsversammlung Rhein-Neckar angeschlossen hatte, wurde daraus ein regionales Projekt. „Hier zeigt sich die Stärke, die der Kreis durch seine Lage zwischen den beiden Metropolregionen ziehen kann“, so der Landrat bei einer Online-Konferenz zum Thema Mobilität. Eine attraktive Radweginfrastruktur sei ein wesentlicher Baustein für eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung. Besonders Radschnellverbindungen mit einer direkten Verknüpfung städtischer Zentren machten das Zweirad zu einer interessanten Alternative zum Auto, erläutert der Landrat in einem als „DigiTalk“ betitelten Format, das am Dienstag vom Lorscher CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Alexander Löffelholz moderiert wurde.

Beim Thema Radwege sei Lorsch bereits sehr gut aufgestellt, so Engelhardt. Jetzt gehe es darum, das Netz auch im Kreis weiter zu entwickeln. Vor zwei Jahren wurde daher ein Radwegekonzept auf den Weg gebracht. Geplant sind 67 Kilometer neue Radwege und ein Ausbau des Bestandsnetzes um rund 130 Kilometer. Um das Projekt innerhalb der nächsten zehn Jahre zu realisieren, habe der Kreis bereits erste Mittel in den Haushalt eingestellt. Damit die Wege auch vor Ort in den Kommunen schnell über die Konzeptphase hinausgehen, sollen Zuschüsse in die Städte und Gemeinden fließen.

Auch im Bereich ÖPNV gebe es noch viel zu tun. Hier sei der Kreis noch nicht so flexibel aufgestellt, wie sich das Engelhardt wünschen würde. Das Angebot sei noch zu sehr auf konventionelle Antriebsmodelle ausgerichtet, die eine nennenswerte CO2-Belastung erzeugen. Eine Perspektive sieht er im Wasserstoff, der im politischen Diskurs bislang unterrepräsentiert sei. Es brauche jetzt alternative Optionen zu den derzeit noch eingesetzten fossilen Energieträgern. Sogenannter grüner Wasserstoff wird aus erneuerbaren Energien gewonnen. Ihm komme als vielseitig nutzbarer Energieträger und Energiespeicher eine zunehmende Bedeutung zu; auch in Bussen und Bahnen des regionalen ÖPNV. Dazu brauche es aber entsprechende Triebwagen auf der Schiene (etwa zwischen Worms und Bensheim) und eine Tankstellen-Infrastruktur auf der Straße. Im Individualverkehr spiele Wasserstoff – als Antrieb von Brennstoffzellenautos – derzeit noch keine so große Rolle.

Neben der Wasserstoff-Modellregion Rhein-Neckar, bei der auch der Kreis angedockt ist, will Engelhardt prüfen, ob sich die Bergstraße auch beim neuen HyStarter-Projekts des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur bewerben sollte.

Beim Blick auf die Schiene konzentriert sich die Aufmerksamkeit derzeit auf die weitere Entwicklung der ICE-Neubaustrecke. Die sogenannte Konsenstrasse sei als stabile Position des Kreises trotz unterschiedlicher Betroffenheit entlang der abgesteckten Linienführung eine gute Ausgangsposition für die kommenden Verhandlungen. Im Projektbeirat will man einen bergmännischen Tunnel südlich von Lorsch über Einhausen bis Langwaden durchsetzen. „Die Bahn will schnell bauen. Das zwingt zu Kompromissen“, so Engelhardt zuversichtlich. Mindestens ebenso wichtig seien aber auch Lärmschutzmaßnahmen am Bestandsnetz, so der Landrat. „Die Trasse wird zu einer Verlagerung des Schienenverkehrs führen. Und vielleicht auch mehr Güterverkehr tagsüber.“ Das betreffe viele Menschen in den Kommunen nahe der Bahngleise. tr