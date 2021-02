Bergstraße. Christian Engelhardt ist gekommen, um zu bleiben: 2015 folgte er auf Matthias Wilkes als neuer Landrat des Kreises Bergstraße. Nun stellt sich der Christdemokrat und Jurist, der zuvor lange in Nordhessen lebte, arbeitete und politisch aktiv war, erstmals zur Wiederwahl – gegen seine Herausforderer Evelyn Berg (Bündnis 90/Die Grünen) und Karsten Krug (SPD).

AdUnit urban-intext1

Im Interview mit dieser Zeitung steht der 48-Jährige Rede und Antwort zu kommunalpolitischen Themen wie der Gesundheitsversorgung, der Öffentlichkeitsarbeit zur Corona-Pandemie und der geplanten ICE-Neubaustrecke von Frankfurt nach Mannheim – und sagt, was ihm für den Kreis Bergstraße wichtig ist.

Herr Engelhardt, haben Sie eine Rückversicherung, falls die Landratswahl für Sie schief geht? Der ehemalige Bensheimer Bürgermeister Rolf Richter fand nach seiner Wahlniederlage schnell eine Position im hessischen Innenministerium ...

Christian Engelhardt: Nein, ich habe keine solche Rückversicherung.

AdUnit urban-intext2

Mit wie viel Prozent der Stimmen rechnen Sie im ersten Wahlgang der Landratswahl?

Engelhardt: Ich hoffe auf genügend Prozent, um die Wahl im ersten Wahlgang für mich zu entscheiden – also über 50 Prozent.

AdUnit urban-intext3

Was können Sie besser als Ihre drei Mitbewerber?

AdUnit urban-intext4

Engelhardt: Über meine Mitbewerber kann ich nicht urteilen, das können nur die Wähler. Was ich beurteilen kann, ist, dass ich seit fünf Jahren zeige, wie ich arbeite, welche Herausforderungen ich angehe und wie ich sie angehe. Ich bin anders als jemand, der zum ersten Mal antritt, jemand, der sich an seinen Leistungen messen lassen kann und muss. Da sich der Landkreis in den vergangenen Jahren gut weiterentwickelt hat, lasse ich mich auch gerne daran messen.

Bei welchem politischen Thema haben Sie zuletzt Ihre Meinung geändert?

Engelhardt: Das ist eine schwierige Frage. Es ist ganz normal, dass sich Meinungen entwickeln. Ich bin kein Mensch, der gerne Paradigmen aufbaut. Politik ist die Kunst des Machbaren – auch des mit der Bevölkerung Machbaren. Es gibt viele Bedürfnisse. Meine Aufgabe ist es, mit meinen Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass sich der Kreis gut entwickelt.

Wir bekommen hin und wieder anonyme Hinweise aus der Kreisverwaltung über Ruppigkeit und schlechte Stimmung im Haus. Nehmen Sie das auch wahr?

Engelhardt: Was wirklich der Fall ist, ist, dass die Corona-Pandemie eine große Belastung darstellt. Es gibt Abteilungen, die müssen immens arbeiten. Wir haben auch viele Mitarbeiter umgesetzt, weil wir Strukturen geschaffen haben, um die Pandemie zu bekämpfen. Das fordert. Meine Wahrnehmung ist aber auch, dass die Mitarbeiter verstehen, dass sie mit ihren Tätigkeiten den Menschen helfen. Das motiviert. Gleichwohl versuchen wir, Lösungen zu finden, wenn jemand sagt, es werde ihm zu viel. Bei 1300 Mitarbeitern passiert es immer wieder mal, dass irgendwo eine Intervention nötig ist.

Ein weiterer Vorwurf lautet, dass sie sich zu sehr um Öffentlichkeitsarbeit und zu wenig um wichtige Probleme kümmern. Was sagen Sie dazu?

Engelhardt: Seit Beginn der Pandemie ist das, was öffentlich sichtbar ist, der kleinste Teil meiner Arbeit. Wir arbeiten stark nach innen bezogen. Da geht es darum, wie wir bestimmte Dinge organisieren und bestimmte Fragen beantworten. Wir bekommen auch viele Fragen über das Internet und die sozialen Medien. Das zu beantworten, gehört zu meinem Selbstverständnis.

Den Vorwurf der Selbstinszenierung weisen Sie zurück?

Engelhardt: Was wir tun, ist, über unsere Arbeit zu informieren. Das halte ich für sehr wichtig. Außerdem habe ich sonst auch den Anspruch, draußen bei den Menschen zu sein. Dass da in diesen Zeiten stattdessen die Kommunikation im Netz dazugehört, ist doch selbstverständlich.

Sie treten einerseits als Spitzenkandidat der CDU für den Kreistag an, andererseits als Landrat. Sie können aber nicht gleichzeitig ein Kreistagsmandat wahrnehmen und Chef der Kreisverwaltung sein. Wenn Ihnen die Wähler gewogen sind, müssten Sie sich für eine der beiden Positionen entscheiden. Welche wäre das?

Engelhardt: Natürlich die des Landrats.

Solche doppelten Kandidaturen werden teilweise kritisch gesehen. Mancher spricht gar mit Blick auf das Kreistagsmandat von einer Scheinkandidatur. Was entgegnen Sie dazu?

Engelhardt: Diese Situation folgt daraus, dass Landratswahl und Kreistagswahl dieses Mal gleichzeitig stattfinden. Gerade deswegen wollte die CDU zeigen, dass es bei dieser Wahl auch darum geht, dass ich nicht nur als Landrat wiedergewählt werde, sondern auch eine starke Fraktion hinter mir habe, die das, wofür ich antrete, auch umsetzt. Letztlich können Sie am meisten bewegen, wenn Sie das Landratsamt innehaben, aber auch eine Mehrheit im Kreistag im Rücken. Das soll damit gezeigt werden. Ich will nicht nur Landrat sein, sondern auch etwas bewegen. Dafür brauche ich eine starke CDU.

Ein Thema, das die Bergsträßer noch lange beschäftigen wird, ist die ICE-Trasse. Die Bahn hat die Forderungen nach der Konsenstrasse ignoriert. Der Kreistag hat einstimmig beschlossen, an den Bergsträßer Forderungen aus der Region festzuhalten - wie sehen Sie die Chancen, dass am Ende etwas Gutes für die Region herauskommt?

Engelhardt: Die Chancen sehe ich gut. Immerhin haben wir es mit unserer sehr klaren Kante geschafft, ein großes Entgegenkommen der Bahn zu erreichen – bei der Frage der Untertunnelung des Lampertheimer Gebiets. Es gibt noch weitere Forderungen, etwa den bergmännischen Tunnel unter dem Wald sowie ein Tunnel von Langwaden her kommend. Für wesentlich halte ich auch einen deutlichen Ausbau des Lärmschutzes an den Bestandsstrecken. Das Entscheidende ist jetzt aber nicht nur die Diskussion im Projektbeirat, sondern auch die Befassung im Bundestag. Und da haben wir meiner Meinung nach gute Karten, weil wir viele Akteure für unsere Konsenstrasse gewonnen haben. Meine Aufgabe ist es, an der Spitze der Diskussion mit der Bahn zu stehen. Die Mannschaften stellen sich gerade auf, ich bin da so etwas wie der Spielertrainer. Am Ende glaube ich, dass vor allem eines für uns spricht: Als Ultima Ratio kann es auch Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss geben, die dieses Vorgehen deutlich verzögern könnten.

Es hat gewundert, dass der Tunnel im Wald durchgegangen ist, aber nicht jener dort, wo Menschen wohnen, also zwischen Langwaden und Lorsch.

Engelhardt: Das sind auch Argumente, die wir vortragen. Der Wald steht nicht mehr zur Disposition. Jetzt geht es um den Tunnel für die Menschen. Das Ganze bietet auch Chancen. Wenn der Lärmschutz an den Bestandsstrecken ausgebaut wird, wird es für die Menschen leiser. Wir wollen, dass die Bestandsstrecken so geschützt werden als wären sie Neubaustrecken. Außerdem brauchen wir Kapazitäten, um den Öffentlichen Nahverkehr auszubauen.

Die Bensheimer Grünen haben sich bei der Frage nach einer Resolution nur enthalten, ihr Konkurrent Karsten Krug hat darüber gesprochen, eine neue Konsenstrasse zu definieren. Haben Sie die Sorge, dass die Front bröckeln könnte?

Engelhardt: Es ist wichtig, dass wir geschlossen bleiben und uns nicht auseinanderdividieren lassen. Wir werden keine neue Konsenstrasse definieren, darauf haben wir uns auch verständigt. Die Konsenstrasse schafft vor allem funktionale Vorgaben. Eine andere Trasse passt für uns nur mit Bezug auf den Konsens, wenn sie diese Funktion ebenso gut erfüllt. Hinter dieser Position haben sich mittlerweile alle versammelt. Das ist auch Beschlusslage des Kreistags. Das mit den Grünen in Bensheim habe ich nicht verfolgt.

Mancher fragt sich auch, ob die Gesundheitsversorgung neu aufgestellt werden muss – Stichwort stationäre Versorgung im vorderen Odenwald. Wie sehen Sie das?

Engelhardt: Die stationäre Versorgung im Kreis Bergstraße wird gestärkt, insbesondere dadurch, dass wir 50 Millionen in unser Kreiskrankenhaus investieren.

Wäre der Kreis bei so einer Summe nicht in der Position gewesen, Zugeständnisse vom Träger, dem Universitätsklinikum Heidelberg einzufordern – etwa eine kleine stationären Notfalleinheit im Odenwald als Satellit?

Engelhardt: Die Situation ist so, dass Einheiten eine ausreichende Größe haben müssen, weil der Bund dies als maßgebliches Kriterium festsetzt. Der Bund möchte auch, dass diverse Qualitätskriterien gelten. Unter diesen Voraussetzungen haben wir die Aufgabe, die bestmögliche Versorgung für die Menschen zu erreichen. Bei den meisten Eingriffen, bei denen die Menschen das Krankenhaus aussuchen dürfen, entscheiden sie sich nicht für das nächstgelegene, sondern für das, wo sie glauben, am besten behandelt zu werden. Bei den Notfällen ist das entscheidende, dass der Rettungswagen und der Notarzt schnell am Ort sind, nicht, wie schnell ich von dort aus mit dem Notarztwagen im Krankenhaus bin. Die entscheidenden Notmaßnahmen finden oft im Rettungswagen statt. Die Pandemie hat aber auch gezeigt, dass Reserven geplant werden müssen. Ich bin mir sicher, dass diese Diskussion auf Bundesebene unter den Gesundheitspolitikern geführt werden muss.

Heißt das, wir brauchen ein Kreiskrankenhaus, das Notfälle schnell behandelt und beispielsweise Operationen an Schulter und Hüfte gar nicht mehr anbietet?

Engelhardt: Wir brauchen gute Mediziner. Für einiges sollte auch das Kreiskrankenhaus Spezialist sein – und ist es auch. Es muss ja auch attraktiv sein für, für Patienten wie das Personal. Das Klinikum Bergstraße bekommt ja auch mehr Kompetenzen, in der Onkologie wie auch in der Neurologie.

Das Wahlprogramm der Bergsträßer CDU umfasst 86 Seiten. Welcher Themenbereich ist Ihnen am wichtigsten?

Engelhardt: Das erste Thema, das mir besonders am Herzen liegt, ist Schule. Da geht es um die individuelle Zukunft der Schüler, aber auch um Standortattraktivität. Außerdem kann Schule einen ganz wesentlichen Teil zur sozialen Gerechtigkeit beitragen. Das zweite große Thema ist die Digitalisierung, von der Kommunikation über die Organisation der Verwaltung bis hin zur Infrastruktur. Das dritte große Thema ist Nachhaltigkeit, gerade auch mit Blick auf die hohe Lebensqualität, die wir hier haben.

Zum Schluss noch eine Frage für Sie als CDU-Mitglied: Wer wäre der bessere Kanzlerkandidat – Markus Söder oder Armin Laschet?

Engelhardt: Ich würde Markus Söder bevorzugen. Ich hätte auch Norbert Röttgen als Parteivorsitzenden gewählt. Die Christdemokraten müssen sich einfach Mühe geben, mit jedem Kandidaten, den sie aufstellen, zu gewinnen. Und wir können froh sein, dass wir zwei so tolle mögliche Kandidaten haben. Das haben die anderen nicht.