Bergstraße. Christian Engelhardt hat sein Ziel für die Landratswahl erreicht: Die Bergsträßer haben ihn am Sonntag schon im ersten Wahlgang im Amt bestätigt, eine Stichwahl wird es nicht geben. Bei Redaktionsschluss fehlten noch letzte Zahlen aus Lampertheim. Zu diesem Zeitpunkt lag der Christdemokrat mit 63,28 Prozent aber uneinholbar vor seinen Mitbewerbern Karsten Krug (SPD, 23,92 Prozent) und Evelyn Berg (Grüne, 12,80 Prozent).

Bei der Presseveranstaltung zur Wahl im Landratsamt in Heppenheim zeigte sich der Sieger hochzufrieden. „Das Ergebnis ist für mich eine Bestätigung, aber auch eine Verpflichtung“, sagte Engelhardt. In Feierlaune war er trotz des Erfolgs nicht. Rauschende Feste erlaubt die Corona-Pandemie ohnehin nicht. „Ich bin müde“, sagte der wiedergewählte Landrat, der im September in seine zweite Amtszeit starten wird. Er werde sich vielleicht noch ein Glas Wein gönnen, danach gehe es bald ins Bett, kündigte er an, als ihm sein Sieg nicht mehr zu nehmen war.

Krug enttäuscht

Enttäuscht zeigte sich Herausforderer und Kreisbeigeordneter Karsten Krug. Er hatte seine Hoffnungen in eine Stichwahl gesetzt. „Es war ein Ergebnis, das man vielleicht erwarten konnte, aber nicht das, das ich mir erhofft hatte“, kommentierte der Zweitplatzierte den Ausgang. Engelhardt habe mit seiner großen Bekanntheit und seiner Öffentlichkeitsarbeit, auch über die Corona-Pandemie, gepunktet. Ihm selbst habe es die Pandemie schwer gemacht, den Kontakt zu den Wählern aufzubauen.

Die drittplatzierte Evelyn Berg konnte ihrem Ergebnis mehr abgewinnen. „Es ist zweistellig. Ich hätte mir natürlich schon eine Zwei vorne gewünscht“, sagte sie dieser Zeitung. Letztlich habe sie in erster Linie nicht für sich als Person, sondern für ihre Partei kandidiert: „Ich glaube, meine Kandidatur hat den Grünen gutgetan, weil so auch grüne Themen im Landratswahlkampf zu Geltung kamen.“ Am Wahlabend zeichnete sich ein gutes Ergebnis der Umweltpartei bei der Kreistagswahl ab. Berg würde voraussichtlich wieder einen Sitz in der Grünen-Fraktion des Kommunalparlaments bekommen.

Der Wahlsieg des Amtsinhabers hatte sich früh abgezeichnet. Den ganzen Abend über verharrte der obere Rand des schwarzen Balkens auf den Wahlgrafiken, der Engelhardts Stimmenanteil nach den frisch eingetroffenen Ergebnissen aus den Wahlbezirken anzeigte, im Bereich um die 60-Prozent-Marke.

Langer Wahlabend

In der ersten Kommune, in der sämtliche Stimmen zur Landratswahl ausgezählt waren, triumphierte allerdings Karsten Krug: Es war seine Heimatgemeinde Groß-Rohrheim. Dort holte er 56,53 Prozent. In allen anderen 21 Kommunen des Kreises blieb Engelhardt der Sieger. Evelyn Berg holte ihr bestes Ergebnis ebenfalls in ihrer Heimatstadt: 23,19 Prozent wählten sie in Zwingenberg. Es war die einzige Kommune, in der sie es vor Krug auf Platz zwei schaffte.

Weit mehr Wähler als sonst wählten per Brief. So entstanden große Briefwahlbezirke, deren Auszählung viel Zeit in Anspruch nahm. Auch die Bürgermeisterwahlen in Mörlenbach, Birkenau, Viernheim, Grasellenbach und Fürth trugen dazu bei, dass es lange dauerte, bis alle Stimmen zur Landratswahl ausgezählt waren. Die Zettel für die Wahl der Rathauschefs müssen sich die Wahlhelfer als erstes vornehmen, erst danach waren die zur Landratswahl an der Reihe.

Die gleichzeitige Kommunalwahl brachte der Landratswahl mit 51,32 Prozent nach letztem Stand eine höhere Beteiligung ein als 2015. Damals hatten im ersten Durchgang 30,03 Prozent gewählt, im zweiten 21,85 Prozent. Seinerzeit setzte sich Engelhardt in der Stichwahl mit 53,92 Prozent gegen den Sozialdemokraten Gerald Kummer durch.