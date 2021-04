Bergstraße. Im Landkreis gibt es 74 öffentliche und sechs freie Schulen. Ab dem Schuljahr 2022/23 könnte eine weitere freie Schule hinzukommen: Ein noch junger Verein plant die Eröffnung einer Schule unter privater Trägerschaft.

Das Konzept steht, geeignetes Personal wird gerade gesucht. Noch unklar ist der Standort. Ein passendes Gebäude ist momentan noch nicht in Sicht.

Bensheim oder Zwingenberg wären die beiden favorisierten Kommunen für das Bildungsprojekt, so Markus van den Boom aus dem Vorstand des Vereins Freie Bildung Bergstraße, der sich gerade in der Gründungsphase befindet. Mit beiden Städten habe man bereits Gespräche geführt. 200 Quadratmeter plus Außenfläche würden für die Schule benötigt, so die Initiative aus Eltern und Pädagogen, die sich Ende vergangenen Jahres formiert hat.

Vorgesehen ist zunächst eine Grundschule mit Förderstufe (Klassen 1 bis 6) mit Option auf eine Erweiterung um die Sekundarstufe eins bis Klasse 10. Platz zum räumlichen Wachsen sei deshalb ein weiteres Kriterium, um die Schule langfristig entwickeln zu können, ergänzt Jasmin Deichert. (tr)

Morgen mehr im BA