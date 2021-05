Bergstraße. Die Energieagentur Bergstraße, ein Fachbereich der Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB), bietet am Mittwoch, 2. Juni, um 17 Uhr für die Bürger im Kreis Bergstraße ein kostenfreies Web-Seminar zum Thema „Energiesparen im Homeoffice“ an.

Viele verbringen ihre Arbeitszeit seit Monaten in den eigenen vier Wänden. Das spart zwar Wegekosten, doch nicht nur PC und Notebook laufen auf Hochtouren und verursachen höheren Stromverbrauch. Auch die Kaffeemaschine oder der Wasserkocher für den Tee zwischendurch schlagen zu Buche, ebenso wie die Beleuchtung. Verbringt man die Tage zu Hause am Schreibtisch statt im Büro, bereitet man sich auch häufiger warme Mahlzeiten zu. Und wer möchte schon im Kalten sitzen bei der Arbeit? Dementsprechend läuft auch die Heizung zu Zeiten, in denen sie sonst Pause hätte.

Wie man unter den veränderten Gegebenheiten seinen Energieverbrauch unter Kontrolle halten kann und welche Möglichkeiten, Tipps und Tricks es gibt, Energie zu sparen, das erfahren die Teilnehmer des Seminars.

Philipp Meister, Leiter der Energieagentur Bergstraße, hilft in seinem rund 30-minütigen Web-Seminar, Einsparpotenziale im eigenen Haushalt zu entdecken. Die Teilnehmer können auch Fragen stellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstaltung wird über Facebook live gestreamt. Den Link zum Web-Seminar finden Interessierte auf der Homepage oder der Facebook-Seite der Wirtschaftsförderung Bergstraße: www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de oder www.facebook.com/WirtschaftsregionBergstrasse.

Das Team der Energieagentur Bergstraße beantwortet auch außerhalb des Web-Seminars Fragen zum Thema Energiesparen. Aufgrund der Pandemielage finden die Beratungen derzeit telefonisch oder per Video statt. Zur Terminvereinbarung ist die Energieagentur von Montag bis Mittwoch von 9 bis 13 Uhr unter der Rufnummer 06252 68929-88 zu erreichen. red