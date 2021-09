Endspurt im Rennen um die Sitze im Bundestag

Bergstraße. Die Frist für das Werben der Parteien und Kandidaten um die Wählerstimmen neigt sich dem Ende zu: Am Sonntag gilt es, dann wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Viele Bergsträßer haben ihre Kreuze schon gemacht: Wie bei der Kommunalwahl zeichnet sich ein hoher Anteil an Briefwählern ab. Die Corona-Pandemie dürfte der Hauptgrund dafür sein.

© Dietmar Funck

So oder so wird das Ergebnis des Urnengangs mit besonderer Spannung erwartet: Erstmals seit 2005 tritt Angela Merkel nicht für das Amt der Bundeskanzlerin an. Für die Wähler wird es aber auch um die Frage gehen, welche Abgeordneten aus der Region auf den blau gepolsterten Stühlen im Parlament Platz nehmen. Mit der Erststimme können die Bergsträßer einen von zehn Direktkandidaten wählen. Alle sechs derzeit im Bundestag vertretenen Parteien schicken Bewerber in den Ring. Hinzu kommen eine unabhängige Kandidatin und drei Vertreter von Parteien, die bisher noch keine Abgeordneten stellen.

Justizministerin Christine Lambrecht steht dieses Mal nicht für die SPD auf dem Wahlzettel. Seit 1998 hatte sie dem Bundestag angehört. Sven Wingerter aus Wald-Michelbach ist ihr Nachfolger im Rennen um die Wählergunst. Die meisten anderen Parteien, die in der ausgehenden Wahlperiode im Bundestag vertreten sind, setzen bei ihren Bewerbern auf Kontinuität. CDU, Grüne, FDP und Linke schicken 2021 dieselben Direktkandidaten in den Ring wie 2017. Bei den Christdemokraten ist es der ewige Abgeordnete Michael Meister, der 1994 erstmals in den Bundestag gewählt wurde und dort seitdem blieb.

Die FDP stellt wieder Till Mansmann auf, der 2017 als dritter Bergsträßer Abgeordneter den Weg nach Berlin antrat. Die Grünen lassen es Moritz Müller ein zweites Mal versuchen, die Linke setzt wie vor vier Jahren auf Sascha Bahl.

Bei der AfD tritt Thomas Fetsch an, 2017 war es noch Rolf Kahnt. Für die Freien Wähler ist Kerstin Buchner die Direktkandidatin, für die Partei die Basis Ina Rodewald und für die Unabhängigen für bürgernahe Demokratie Gabriele Ermen. Heike Grammbitter ist als Unabhängige eine weitere Bewerberin.

Begehrte Zweitstimmen

Der zweite Weg in den Bundestag führt über die Landeslisten, die die Parteien aufgestellt haben. Die Zweitstimmen der Wähler bestimmen den Anteil der Parteien an den zu vergebenen Sitzen. Haben die Direktkandidaten diesen Anteil nicht ausgeschöpft, kommen die Namen auf den Landeslisten zum Zug. 23 Listen gibt es dieses Mal in Hessen. Anders als bei der Kommunalwahl können keine einzelnen Kandidaten, sondern nur Parteien angekreuzt werden, die Stimmen werden in der Reihenfolge der Namen auf der Liste verteilt. Die größte Chance auf ein Mandat hat, wer möglichst weit vorne steht.

Sozialdemokratin Christine Lambrecht zog vier Mal auf diesem Weg in den Bundestag ein. Bei CDU-Mann Meister waren es zwei Mal, 1998 und 2002, in den Jahren, als Lambrecht siegreiche Direktkandidatin war. Bei den übrigen Wahlgängen seit 1994 errang Meister die meisten Erststimmen. 2017 gewann auch Till Mansmann über die FDP-Landesliste ein Mandat.

Verfehlen sie am Sonntag das Direktmandat, haben Meister und Mansmann trotzdem gute Chancen auf weitere Amtsperioden als Abgeordnete: Beide stehen auf den dritten Plätzen ihrer Landeslisten. Sven Wingerter hat es da schon schwerer: Er kommt bei der hessischen SPD erst an der 19. Stelle. Es lohnt sich ein weiterer Blick auf das Wahljahr 2017: Sieben Abgeordnete kamen damals über die hessische SPD-Landesliste in den Bundestag. Lambrecht war dabei, sie stand auf Listenplatz zwei. Wingerter dürfte also viel Hoffnung in ein Direktmandat setzen.

Ähnlich geht es Moritz Müller: Er steht auf Platz 16 bei den Grünen, die 2017 über die Landesliste fünf Abgeordnete nach Berlin schickten. Mansmann stand vor vier Jahren auf Listenplatz fünf. Das reichte, die hessischen Freidemokraten schickten sechs Abgeordnete. Meisters Name stand auf dem zweiten Platz der CDU-Liste, was aber dank seines Sieges bei der Direktwahl am Ende keine Rolle mehr spielte. Alle CDU-Abgeordneten aus Hessen zogen 2017 als erfolgreiche Direktkandidaten in den Bundestag ein, keiner über die Landesliste.

Sascha Bahl steht nicht auf der Landesliste der Linken. Thomas Fetsch tritt für die AfD ebenfalls nur als Direktkandidat an, stattdessen kandidiert Kreisvorsitzender Karsten Bletzer auf Platz 13 und damit ebenfalls auf einem eher wenig aussichtsreichen Platz. 2017 zogen sechs hessische AfD-Kandidaten über die Landesliste in den Bundestag ein. Weitere Abgeordnete ergaben sich vor vier Jahren nicht aus den hessischen Landeslisten. Bei den Freien Wählern steht Kerstin Buchner auf Platz sieben, Ina Rodewald rangiert bei der Basis auf Rang 14. Gabriele Ermen und Heike Grammbitter treten nur als Direktkandidatinnen an.

Weitere Bergsträßer auf den Hessischen Landeslisten sind Katharina Wagner (CDU, Platz 37), Silke Lüderwald (SPD, Platz 41) sowie für die Basis Thomas Gaab (Platz 26) und Carmen Gaab-Edinger (Platz 28). Für die Tierschutzpartei treten aus dem Kreis Alexander Fritz (Platz 3) Saskia Böhm-Fritz (4), Wolfgang Burkard (7) und Yannick Mildner (8) an. Auf der Liste der Satirepartei die Partei treten Thomas Schumacher (Platz 29), Sven Alheim (38), und Jonathan Wangler (41) an, auf der Liste der ÖDP Uli Spreitzer (4), bei der DKP auf Platz 1 Bernd Blümmel und beim Bündnis C – Christen für Deutschland Anton Euler auf Platz 23.