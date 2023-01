Endspurt im Planspiel Börse für Schüler und Azubis

Bergstraße. Die Mehrzahl der Schüler und Azubis von der Bergstraße, die beim Planspiel Börse der Bensheimer Sparkasse mitmachen, haben sich bislang gut und sehr gut geschlagen. Der Spitzenreiter, das nennt sich Team Hedgefond-Manager, machte aus den fiktiven 50 000 Euro Starkapital seit Oktober vergangenen Jahres zuletzt ein ebenso fiktives Vermögen von 63 300 Euro, ein sehenswertes Plus von rund 25 Prozent.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Platz zwei folgt knapp dahinter das Team Warren Buffett 2.0 mit einer Rendite von fast 24 Prozent. Das dürfte sogar den Namensgeber, den fast schon legendären Investor aus den USA, beeindrucken. Und auch Platz drei, das Team mit dem Namen Schnoerk25 kann mit einem Plus von 17 Prozent glänzen.

Alles in allem meldeten gut zwei Drittel der Teilnehmer einen Vermögenszuwachs in ihrem Depot. Und bei denjenigen, die Verluste ausweisen, hält sich der Schmerz in Grenzen. Das schlechteste Team verbuchte ein Minus von rund 10 Prozent.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Geldanlage Aktien aus der Region starten fulminant ins neue Jahr – und schlagen sogar den Dax Mehr erfahren Börse in Frankfurt SAP bremst Dax-Gewinne - Nebenwerte stärker Mehr erfahren Tesla Musk verteidigt Tweets in Prozess zu Anlegerklage Mehr erfahren

Bezeichnenderweise nennen sie sich die Shortseller. So nennt man an der Börse Investoren, die sich Aktien von Banken oder Fonds leihen. Diese verkaufen sie in der Hoffnung, sie zu einem niedrigeren Kurs zurückkaufen zu können. Dann erhält sie der Verleiher zurück. Die Differenz abzüglich der Verleihprämie, die die Fonds einstreichen, ist ihr Gewinn. Eine riskante Variante des Börsengeschäfts, denn niemand weiß, ob die Kurse tatsächlich sinken. Und mit seriöser Geldanlage an den Märkten haben diese Manöver wenig bis gar nichts zu tun.

Kein Muster lässt sich bei den teilnehmenden Teams hinsichtlich der Anzahl der Käufe und Verkäufe machen. Hin und Her macht Taschen leer – diese alte Börsenweisheit scheint hier nicht zuzutreffen. Denn die Spitzenreiter von Hedgefond-Manager erzielten ihr ansehnliches Plus mit nur 13 Handelsgeschäften. Die Zweit- und Drittplatzierten kauften und verkauften hingegen jeweils 38 Mal Aktien.

Die Regeln für das Planspiel Börse sind recht einfach. Jeder Teilnehmer erhielt beim Start das virtuelles Anlagekapital von 50 000 Euro. Dieses Kapital gilt es in einem Zeitraum von vier Monaten geschickt durch Transaktionen an der Börse zu vermehren. Die fiktiven Käufe und Verkäufe werden dabei fortlaufend mit den realen Kursen während der Börsenöffnungszeiten abgerechnet.

Die einzelnen Anlagestrategien und der Aktienhandel bleiben selbstverständlich geheim. Ebenso, aus Datenschutzgründen, die richtigen Namen der Teilnehmer. Diese wurden gebeten, sich Phantasienamen zu wählen. Die reichten von Darth Trader, über Niklas getting rich und the Wolfs of Wall Street bis zu Pro und Mille.

Der simulierte Wertpapierhandel im Planspiel Börse vertieft auf realistische Weise wirtschaftliche Grundkenntnisse und vermittelt Börsenwissen. Außerdem fördert der Wettbewerb den Blick über den Tellerrand: Europaweit bieten Sparkassen aus fünf Ländern diese Aktion an.

Bei der Bergstraßen-Variante beteiligt sich der Bergsträßer Anzeiger (außer Konkurrenz) ebenfalls mit einem virtuellen Musterdepot Bergstraße/Südhessen. Das ist aus dem monatlichen Aktienranking des BA bekannt. Hier wird seit Januar 2018 die Wertentwicklung der Aktien von Dentsply Sirona, TE Connectivity, Merck, Jungheinrich und Brain Biotech beobachtet und mit Depots aus den Regionen Rhein-Neckar und Rhein-Main verglichen.

Das Südhessen/Bergstraßen-Depot mit den genannten Aktien hat sich im Vergleich mit den Teilnehmern am Planspiel Börse sehr gut geschlagen. Mit einem Plus von rund 16 Prozent läge es ganz vorne mit dabei.