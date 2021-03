  Endlich wieder Spaß am Fußball-Training

Da war die Freude groß – endlich dürfen Kids wieder mit ihren Freunden in den Vereinen unter freiem Himmel Sport treiben, ohne auf die Einhaltung von Abstandsregeln zu achten. Monatelang hatten sie wegen Corona darauf verzichten müssen – das hatte gar keinen Spaß gemacht. Nun gibt es aber endlich wieder Spaß am Spielen!

Fred Fuchs © MM

Eine entscheidende Einschränkung muss aber beachtet werden: Ihr dürft nicht älter als 14 Jahre sein. Ab dem 15. Geburtstag ist die Gruppengröße auf fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten begrenzt. Und gerade beim beliebten Fußballsport waren die Vereine froh darüber, dass sie ihre jüngsten Spieler in dieser Woche wieder zum Training einladen durften. Und das wurde auch an vielen Orten gemacht, wie ihr es in der heutigen Ausgabe auf der Lokalsport-Seite 28 nachlesen könnt.

Endlich wurde wieder unter den Anweisungen der Trainer gemeinsam gekickt – und allen war die Freude darüber anzumerken. Zwar dürfen erst einmal noch keine Spiele gegen Mannschaften anderer Vereine ausgetragen werden, doch das ist nicht so schlimm. Nun wird halt erst einmal geübt und um den Ball gekämpft mit den Mannschaftskameraden, die man lange Zeit nicht auf dem Sportplatz treffen durfte. Das ist doch auch toll!

Und wer nun Lust bekommen hat, einfach mal Fußball im Verein auszuprobieren, findet online unter kfa-bergstrasse.de eine Übersicht der Clubs mit den Kontaktdaten. hs