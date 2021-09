Bergstraße. Anna Lührmann, die ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete und Kandidatin für den Rheingau-Taunus-Kreis, kommt zur Veranstaltung „Endlich faire Lieferketten“ am Donnerstag, 2. September, nach Viernheim. Nach einer abendlichen Einkaufstour in der Innenstadt, bei der sie unter anderem den Weltladen besichtigt, wird sie um 19.30 Uhr in der Kulturscheune über faire Lieferketten sprechen.

Lührmann hat einige Zeit in Afrika gelebt, war 2002 jüngstes Mitglied des Deutschen Bundestages und bis 2009 im Haushaltsausschuss tätig. Sie kandidiert jetzt erneut auf dem aussichtsreichen Platz 5 der Landesliste der hessischen Grünen für den Bundestag. Die Veranstaltung in Viernheim kann besucht oder online via Livestream verfolgt werden: https://www.youtube.com/watch?v=YtGIG5DfOFU. red