Das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl in Hessen hat nur leichte Veränderungen zum vorläufigen Ergebnis ergeben. Zwölf der insgesamt 23 Parteien hätten etwas mehr Zweitstimmen erhalten, teilte Landeswahlleiter Wilhelm Kanther am Freitag in Wiesbaden mit. Die Abweichungen werden aber aller Wahrscheinlichkeit nach keine Auswirkungen auf die Sitzverteilung im Bundestag haben.

Nach dem

...