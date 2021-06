Endet bald die Maskenpflicht?

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Welche Vorsichtsmaßnahmen sind noch nötig, wenn die Ansteckungen mit dem Coronavirus weiter zurückgehen? Bei Masken, an die sich viele gewöhnt haben, wird deutlich: Es kommt auf draußen oder drinnen an. Unterdessen nimmt die Zahl der Neuinfektion in ganz Deutschland weiter ab.

Vom Bergsträßer Landratsamt wurden am Montag zwei neue Corona-Fälle gemeldet – jeweils einer in Zwingenberg und Lampertheim. Damit stieg die Gesamtzahl der Infektionen im Kreis auf 11065. Die vom Robert-Koch-Institut ermittelte Inzidenz liegt mit 19,6 unter 20.

Der Kreis Bergstraße muss allerdings auch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 59-jährige Person aus Lampertheim.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 34 der 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon kein einziges mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

Im Impfzentrum des Kreises haben nach Angaben aus dem Landratsamt bis Sonntag 78 623 Menschen eine Erst-, und 45 200 eine Zweitimpfung erhalten.

32 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 289 516. Insgesamt 7436 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht.

Fest steht, dass trotz sinkender Infektionszahlen Politik und Wirtschaft vorerst überwiegend an der Maskenpflicht als Corona-Schutz festhalten wollen. Lockerungen im Freien rücken aber zusehends in den Blick. Die Bundesregierung mahnte auch angesichts neuer Virusvarianten zur Vorsicht vor allem in Innenräumen. „Wir haben alle mehr davon, wenn wir uns noch ein wenig disziplinieren“, sagte Vize-Sprecherin Martina Fietz am Montag in Berlin. Auch von Ländern, Kommunen und dem Handel kamen Warnungen vor zu raschen Lockerungen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) befürwortete ein Ende der Maskenpflicht draußen als ersten Schritt.

Spahn hatte dieser Redaktion zuvor gesagt: „Bei den fallenden Inzidenzen sollten wir gestuft vorgehen: In einem ersten Schritt kann die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen.“ Dies beziehe sich schon „auf den aktuellen Zustand“ der Pandemie, erklärte ein Ministeriumssprecher auf Nachfrage. Für Open-Air-Konzerte und andere Zusammenkünfte müssten regionale Hygienekonzepte gelten. Der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sagte der „Rheinischen Post“: „In Außenbereichen kann eine Maskenpflicht eigentlich sofort wegfallen.

Der Handelsverband Deutschland reagierte zurückhaltend auf Rufe nach einem Ende der Maskenpflicht. „Wir müssen jetzt alles vermeiden, was die erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie gefährdet und möglicherweise in einen nächsten Lockdown führt.“ Kunden und Händler hätten sich an die Maskenpflicht gewöhnt. Sie sollte erst abgeschafft werden, wenn Experten aus Medizin und Politik es für verantwortbar halten.

Angespannte Situation in Praxen

In vielen hessischen Arztpraxen ist die Situation nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) angespannt, seitdem sich alle impfen lassen dürfen. Das habe eine Umfrage unter den Mitgliedern ergeben.

Die Patienten seien „noch aggressiver und fordernder“ als vor der Aufhebung der Priorisierung. Weil es nach wie vor nicht genügend Impfstoff gibt, müssten die niedergelassenen Kollegen die Menschen vertrösten. „Immer wieder müssen Termine verschoben oder gar abgesagt werden. Das bedeutet für die Praxen einen enormen zusätzlichen Aufwand.“ dpa/cs/kel