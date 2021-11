Ende 2022 erste Ergebnisse zum Pilotversuch Elektro-Highway

Südhessen. Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) rechnet Ende 2022 mit ersten Ergebnissen von dem Pilotversuch mit Oberleitungshybrid-Lastwagen in Südhessen. Der Elektro-Highway für Oberleitungslaster auf der A5 zwischen Langen und Weiterstadt wird derzeit um knapp sieben Kilometer verlängert. Damit werden in Fahrtrichtung Darmstadt insgesamt knapp zwölf Kilometer und in Fahrtrichtung Frankfurt fünf Kilometer elektrifizierte Strecke für den Testbetrieb zur Verfügung stehen, teilte der Minister auf eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion in Wiesbaden mit. Die Verlängerung der Strecke soll bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1