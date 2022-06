Empörung über Mietpreiserhöhung für geflüchtete Ukrainer im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Viel Lob für das Bergsträßer Sozialamt und das Jobcenter Neue Wege bei der Bewältigung der Mammutaufgaben wie Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge und deren Zugang zu Leistungen der Existenzsicherung gibt es aus den Reihen der Ehrenamtlichen der Bergsträßer Flüchlingshilfe. Eingeladen zu dem Austausch- und Vernetzungstreffen hatten Kreis und Caritasverband. Harsche Kritik hingegen wurde im Café Klostergarten in Bensheim an gesetzlich verpflichteten Vorgaben laut.

Trotz allgemeiner Zustimmung für den zuständigen Dezernenten, Kreisbeigeordneten Karsten Krug, der am 31. Juli auf eigenen Wunsch aus dem Amt ausscheidet und allen ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern für ihr Engagement dankte („es war mir unheimlich wichtig, mich mit Ihnen auszutauschen“), stand auch der Vorwurf im Raum, der Kreis habe in einer Sache „schlecht verhandelt: „Wir werden klagen“, so ein Ehrenamtlicher aus Heppenheim. Die Vertreterin aus Lorsch schloss sich an: „Wir machen mit.“

Ärger und Empörung richten sich gegen die vom Kreistag beschlossene Mietpreiserhöhung („ohne Aussprache“) für Geflüchtete. Laut Änderung der Gebührensatzung müssen diese in kreiseigenen Unterkünften pro Person in Bedarfsgemeinschaften statt wie bisher monatlich 328 Euro ab dem 1. Juli dieses Jahres 420 Euro zahlen. Einer der Teilnehmer des vierteljährlichen Treffens bezeichnete den Beschluss als „einen Riesenfehler, politisch und menschlich“.

Dezernent Krug gestand zu, dass es „in Einzelfällen zu einer ungerechten Situation führen kann.“ Der Kreis stehe jedoch in der Pflicht, die Gebühren zu erhöhen: „Wir machen keinen Gewinn.“ Als zwei von mehreren Gründen für die unpopuläre Entscheidung nannte er gestiegene Energiekosten und die Mieterhöhungen in den Christopherus Wohnheimen.

In einem ausführlichen Bericht ging der Dezernent auf die aktuelle Situation ein. Demnach sind derzeit 2250 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer im Kreis gemeldet. „Wir bemerken einen leichten Rückgang, unter anderem durch den Rückzug in die Ukraine“, so Krug, der von einem deutschlandweiten Trend sprach. Wöchentlich würden dem Kreis zwischen 40 und 50 Kriegsflüchtlinge zugewiesen. Aus wirtschaftlichen und materiellen Gründen wolle man das Zeltdorf in Bensheim „herunterfahren“ und die Menschen bis Monatsende im Luisenkrankenhaus Lindenfels unterbringen.

„Wir fahren auf Sicht“, antwortete der Kreisbeigeordnete auf die Frage nach den Verkaufsverhandlungen zwischen Kreis und Eigentümer des Bruchsee-Hotels in Heppenheim, das ebenfalls als zeitnah als Unterkunft für Asylbewerber genutzt werden soll: „Es geht nicht ganz so schnell, wie wir erhofft haben, aber wir planen jetzt schon den Umbau.“ Bis Mitte/Ende Juli hoffe man auf einen Vertragsabschluss.

Neuregelung eine Herausforderung

Ausführliche Informationen von Krug und Felix Koch vom kommunalen Jobcenter – und viele Nachfragen aus dem Teilnehmerkreis – gab es zum Thema Rechtskreiswechsel seit dem 1. Juni 2022. Im Klartext bedeutet dies, dass ein Großteil der ukrainischen Geflüchteten zwischen 19 und 67 Jahren ihre sozialen Leistungen nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vom Sozialamt, sondern nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGBII) vom Jobcenter Neue Wege beziehen (Leistungen für Miete, Lebensunterhalt, Integrationskurse, Bildungs- und Teilhabeanträge für Kinder etc.) und ihnen gleichzeitig der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden soll. „Eine große Herausforderung für den Kreis, die internen Abläufe innerhalb von nur acht Wochen neu zu regeln“, nannte Karsten Krug die bundesweite Regelung, die erst im April bekanntgemacht wurde: „Es gibt klare Spielregeln vom Bund. Gemeinsam kriegen wir das hin.“ Die Abstimmung zwischen Sozialamt und Jobcenter sei gut gelaufen. Krug sprach von einem „Abstimmungsprozess.“

„Es läuft gut, aber nicht geräuschlos. Wir tun unser Möglichstes“ kommentierte Felix Koch den Übergang, bei dem möglichst keine Lücke entstehen soll. Allerdings könnten Sozialleistungen laut Gesetz nur dann gewährt werden, wenn zuvor eine so genannte Fiktionsbescheinigung der Bundesagentur vorliege, welche das vorläufige Aufenthaltsrecht regelt. Integrationslotsen stünden den Geflüchteten jeweils Dienstag und Donnerstag von 8 Uhr bis 12 Uhr zur Seite. Auf der Homepage des Kreises gibt es dazu eine sechsseitige Information in ukrainischer und russischer Sprache.

Situation der Kinder

Alexander Siede vom Staatlichen Schulamt berichtete im Anschluss über die Situation der schulpflichtigen Kinder ukrainischer Flüchtlinge. Demnach sind dem Kreis Bergstraße seit dem 24. Februar etwa 450 Kinder zugewiesen worden. „Es stagniert“, so Siede. Von anfänglich hundert Kindern pro Woche sind es derzeit nur noch 10 bis 20.

In fast allen Schulen im Kreis, bis auf wenige Einrichtungen, wie unter anderem AKG und Lessing-Gymnasium, konnten ukrainische Kinder aufgenommen werden. Sie besuchen dort Intensivklassen. Bei der Zuweisung gehe man nach Wohnortnähe und Auslastung der Standorte vor – was nicht immer funktioniere, wie Siede eingestand. Gesucht würden unter den Schutzsuchenden weiterhin hessenweit ukrainische Germanistinnen, die die Kinder in ihrer Heimatsprache stundenweit unterrichten. Einige habe man bereits vermitteln können. Abschließend referierte die Integrationsbeauftragte Viktoria Ordikhovska.