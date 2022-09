Elterntelefon zum Schuljahres-Start

Wiesbaden/Bergstraße. Das Kultusministerium bietet auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit den Staatlichen Schulämtern zum Start des neuen Schuljahrs ein Elterntelefon an.

„In den ersten Tagen nach den Sommerferien ergeben sich erfahrungsgemäß immer die meisten Fragen zur Schule und zu unseren neuen Bildungsangeboten“, erläuterte Kultusminister Alexander Lorz in Wiesbaden. „All jene Eltern, die hierzu oder zu weiteren Themen Beratungsbedarf haben und ihre Anliegen nicht vorab mit der Schule ihres Kindes klären konnten, können sich deshalb gerne auch in diesem Jahr an unsere Elterntelefone wenden.“

In den ersten beiden Schulwochen vom 5. bis 16. September stehen deshalb montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr sowohl Mitarbeiter der Staatlichen Schulämter als auch Ansprechpartner des Ministeriums in allen Fragen rund um das Thema Schule zur Verfügung. red