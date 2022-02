Elternbund für einheitliche Quarantäne-Regeln in Kitas in Hessen

Hessen. Der hessische Elternbund fordert landesweit einheitliche Quarantäne-Regeln in Kitas. Für Eltern, die etwa in Orten an Landkreisgrenzen lebten, sei es schwer nachvollziehbar, wenn für die Kita im Nachbarort andere Regeln gälten als in der Einrichtung im eigenen Wohnort, erläuterte Birgid Oertel, Vorstandsmitglied des Elternbundes Hessen, auf Anfrage. Das führe zu vielen Diskussionen für die Erzieherinnen und Erzieher, die ohnehin belastet genug seien.

Derzeit häufen sich nach Angaben der Gewerkschaft GEW und des Hessischen Städte- und Gemeindebundes die Krankheitsfälle beim Personal, was zur Schließung von Kitagruppen oder teils ganzer Einrichtungen führt. Dies sorge auch bei vielen Eltern für erheblichen Stress, erläuterte Oertel. "Eltern "schielen" täglich zu Hause, aber auch an ihrem Arbeitsplatz, auf das Telefon, ob ein Anruf kommt, dass sie ihre Kinder abholen müssen."

Auch viele Kinder seien verunsichert. Würden wegen des knappen Personals etwa Kitagruppen zusammengelegt, falle es vielen Kindern schwer, sich immer wieder an neue Gesichter zu gewöhnen.

Neben einheitlichen Regeln könnten auch tägliche Tests, bessere Hygienebedingungen sowie zusätzliches Personal die Situation in vielen Einrichtungen erleichtern, befand Oertel. Im Umgang mit der Pandemie sieht sie "viel Verbesserungspotential".

Vom hessischen Sozialministerium hieß es, die Entscheidung, ob und inwieweit eine Kita oder Kita-Gruppe unter Quarantäne gestellt werde, treffe jeweils das zuständige Gesundheitsamt nach Beurteilung des Einzelfalls. Einer Studie des Berliner Robert Koch-Instituts und des Deutschen Jugendinstituts zufolge habe der Anteil der in Kitas betreuten Kinder in der vergangenen Woche in Hessen bei 87 Prozent gelegen. "Das entspricht dem Bundesdurchschnitt", so das Ministerium.