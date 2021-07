Elfjähriger Radfahrer bei Kollision mit Auto leicht verletzt - Zeugen gesucht

Rüsselsheim. Ein elfjähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto am vergangenen Freitag leicht verletzt worden. Der junge Rüsselsheimer befuhr laut Polizei zwischen 12 und 12.30 Uhr mit seinem Kinderrad den Gehweg der Stahlstraße aus Richtung Adam-Opel-Straße kommend in Richtung Aldi. In Höhe der Hausnummer 7 bog ein silberfarbener Pkw, eventuell ein Opel Astra, auf das dortige Firmengelände und kollidierte mit dem auf dem Gehweg fahrenden Jungen.

Der Elfjährige stürzte und verletzte sich leicht am rechten Knie und Ellenbogen. Am Rad des Jungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 75 Euro. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Der Junge erzählte erst zu Hause von dem Vorfall, deshalb konnte die Unfallzeit nur in etwa bestimmt werden. Nach Angaben des Jungen hätten Passanten den Unfall beobachtet, die nun gebeten werden, sich unter Telefon 06151/9690 zu melden.