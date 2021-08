Elf Tage lang Kultur- und Familien-Spaß mit "Phungo"

Vom 12. bis zum 22. August findet das Familienfestival „Phungo“ auf dem ehemaligen Schwimmbadgelände in Pfungstadt statt. Das Team des Veranstalters Showmaker verspricht ein facettenreiches wie hochklassiges Spektakel mit über 40 Programmpunkten, gespickt mit Live-Musik, Kinderprogramm, Shows, Illuminationen und vielem mehr. Die Teilnehmerzahlen sind aufgrund der aktuellen Corona-Situation auf 500 Personen (zuzüglich Genesene und vollständig Geimpfte) pro Programmpunkt begrenzt. Eigentlich ist „Phungo“ ein „Umsonst & draußen“-Format. Um das Festival unter den gegenwärtigen Bedingungen aber überhaupt durchführen zu können, ist neben einem limitierten Kartenkontingent auch ein Eintritt nötig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dafür gibt es laut Ankündigung Top-Acts auf der Bühne und für die jungen Besucher wieder ein buntes Kinderprogramme mit Zauberern, Clowns und Artisten wie beispielsweise Liedermacher Wolfgang Hering, Zauberkünstler Magic Alex, Clown Otsch, Zirkustheater Hironimus und vielen mehr.

Für ausreichend Abstand zwischen den Sitzgelegenheiten ist auf dem weiten Gelände gesorgt. Die Besucher können es sich also laut Veranstalter ganz beruhigt auf den Strandliegen, Picknickdecken und Hängematten bequem machen und das Festivalgeschehen sowie das vielfältige gastronomische Angebot genießen.

Eröffnet wird das diesjährige „Phungo“-Festival am 12. August von Gregor Meyle und Band im Rahmen seiner Sommertour „Endlich wieder – Sommerkonzerte 2021“. Als weitere Highlights angekündigt werden die Queen-Tribute-Show Break Free, die Beat Brothers mit Gitarrenmusik aus den 1960er bis 1990er Jahren, das Straßenmusiker-Duo Parallel, die Tributeband Goldplay live, die die Geschichte von Coldplay auf die Bühne bringt, Sam’s Living Room mit einem Repertoire von Woodstock bis zu den heutigen Hits, die Groove Generation, Nosie Katzmann & Band und viele mehr. Das Gastspiel des Darmstädter Festivals „Metal Up Your Life“ am 13. August soll eine Sache nicht nur für Headbanger sein. Für einen rockig-heißen Ausklang sorgen sollen die Rock ’n’ Roller Krüger rockt und das Duo Jomamakü mit Feuershow.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In den Abendstunden sollen täglich illuminierte Bäume und Lampions sowie Hunderte Lichtertüten und Feuerkelche für romantische Stimmung sorgen. „Wir haben uns größte Mühe gegeben, ein wunderschönes Festival mit grandiosem Programm auf die Beine zu stellen“, betont Showmaker-Chef Harry Hegenbarth. „Nun hoffen wir, dass all unsere Besucher sich davon vor Ort selbst überzeugen werden.“

Es gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregelungen. Die Namen der Gäste werden registriert und später gemäß den Datenschutzbestimmungen wieder gelöscht, betont der Veranstalter. red