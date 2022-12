Eisweinlese im dritten Winter in Folge

Bergstraße. Eine vorweihnachtliche Bescherung bereitete das Wetter der Bergsträßer Winzer eG. In der Nacht auf Dienstag war es so kalt, dass in der Weinlage Heppenheimer Stemmler Eiswein gelesen werden könnte. Am stockdunklen Morgen um sieben Uhr begann die Eisweinlese für den Jahrgang 2022 bei minus 10 Grad.

So früh im Winter wie in diesem Jahr war das schon lange nicht mehr möglich. Im vergangenen Jahr fand die frostige Weinlese zwei Tage vor Heiligabend statt. In den Jahren zuvor mussten die Winzer bis in den Januar und Februar hinein warten, bis es kalt genug für die Eisweinlese war. Aber immerhin war die Lese damit jetzt im dritten Winter in Folge möglich – im Winter 2019/2020 dagegen hatten die Winzer vergeblich auf ausreichend kalte Nächte gewartet.

Die Bergsträßer Winzer nutzten den aktuellen Kälteeinbruch, um im Heppenheimer Stemmler tiefgefrorene Trauben der Rebsorte Souvignier Gris zu ernten. Die flachen Parzellen im Heppenheimer Stemmler sind für die Eisweinerzeugung sehr gut geeignet, weil in diesem Bereich Kaltluft aus dem Odenwald regelmäßig für ordentliche Frosttemperaturen sorgt.

Erste Messung: 179 Öchslegrad

Bei Eiswein gilt generell die Regel: Je tiefer die Temperatur, umso höher das Mostgewicht. Ein hohes Mostgewicht ist der Indikator dafür, dass sich die Inhaltsstoffe in der Traube durch den Frost konzentriert haben und dem Eiswein seine typische Süße und Viskosität verleihen. Durch die starke Konzentration der Inhaltsstoffe erhält der Eiswein sein intensives Aroma.

Die Trauben der aktuellen Lese werden noch gekeltert. Erste Messungen ergaben ein Mostgewicht von 179 Öchslegraden.

Der Eiswein wird an der Bergstraße traditionell von Hand gelesen. Gestern Morgen war wieder ein großes Team von rund 25 Lesehelfern rund um die Belegschaft des Rebveredlungsbetriebes Antes im Einsatz.

Die Bergsträßer Winzer eG setzt seit einigen Jahren in der Eisweinerzeugung auf die neue Rebsorte Souvignier Gris, da deren Trauben besonders robust sind und den verschiedenen Witterungseinflüssen bis zur Eisweinlese ganz besonders gut trotzen.

Vor knapp 200 Jahren entdeckt

Diese Eisweine von der Bergstraße wurden wiederholt sehr gut bei Weinwettbewerben ausgezeichnet. Der Eiswein aus dem vergangenen Jahr 2021 wurde beispielsweise beim Piwi Wine Award mit „Grand Gold“ ausgezeichnet und war gleichzeitig bester Dessertwein des gesamten Wettbewerbs.

Der Eiswein gehört zu den renommiertesten deutschen Süßweinen. Er besitzt seinen Ursprung um das Jahr 1830 während eines eher schlechten Weinjahres in Deutschland. Viele Trauben wurden aufgrund der mangelnden Qualität nicht geerntet. Deshalb sollten sie im Winter nach einigen Frosteinbrüchen an das Vieh verfüttert werden. Dabei entdeckten deutsche Winzer den einzigartig süßen Geschmack des Traubensaftes, der dann zum ersten Mal zu Eiswein weiterverarbeitet wurde.

Die Kunst des Eisweinlesens

Die Eisweintrauben werden schon Monate vor der Lese zusätzlich von einer Folie geschützt, um die Qualität der Trauben zu erhalten. Wenn es dann kalt genug ist, werden die gefrorenen Trauben von Hand geerntet. Dies kann bis spätestens Februar erfolgen. Nur etwa fünf bis zehn Prozent der ursprünglichen Erntemenge kommen durchschnittlich in die Flasche. Dabei liegt die Erntemenge oft nur zwischen 300 bis 500 Liter pro Hektar.

Im Anschluss an die Eisweinlese bleibt das in den Beeren enthaltene Wasser als Eis auf der Kelter zurück. Der süße Saft, dessen Gefrierpunkt tiefer liegt als der von Wasser, wird als hochkonzentierter Most gewonnen.

Des Weiteren verfügt der Eiswein über sehr hohe natürliche Restzuckergehalte, die bei ungefähr 100 Gramm pro Liter liegen. Zudem weist der Eiswein einen relativ geringen Alkoholgehalt auf, der etwa bei sieben Prozent liegt.

Das Geheimnis des Eisweins besteht darin, dass die dichten Beereninhaltsstoffe einen vergleichsweise hohen Säuregehalt aufweisen. Dieser wird durch das Gefrieren der Beeren am Rebstock erreicht.

Der süße Wein empfiehlt sich besonders zu fruchtigen Desserts, Eis und Sorbets, aber auch zu Blauschimmelkäse.