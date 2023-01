Eisplatte löst sich von Fahrzeugdach

Odenwald. Im Bereich einer Kurve nach der Kreidacher Höhe, auf der Landesstraße 3120, begegneten sich am Dienstagmittag (31.01.), gegen 12.30 Uhr ein in Richtung Wald-Michelbach fahrender 36-jähriger Ford-Fahrer und ein entgegenkommender, bislang unbekannter gelber Transporter ohne Seitenfenster. Vom Dach des Transporter löste sich hierbei eine Eisplatte und fiel auf den Ford. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1500 Euro. Verletzt wurde

niemand. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06207/9405-0 bei der Polizei in Wald-Michelbach zu melden.

