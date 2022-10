Eisbahn zieht ins Weschnitztal

Bergstraße. Pirouetten drehen, über die Bahn flitzen oder Eisstockschießen ausprobieren – das sind Vergnügungen, die in diesem Winter den Mörlenbachern zuteil werden, ohne dass sie dafür den Ort verlassen müssen. Denn bald eröffnet auf dem Parkplatz vor dem Bürgerhaus eine neue Eisbahn.

Die Betreiber, Florian Amend und Volker Schmidt, haben die Einrichtung der einstigen Weinheimer Arena „Eislaufen unter den Burgen“, die 14 Jahre lang mitten in der Stadt zu finden war, vom bisherigen Eigentümer Uwe Nitzsche übernommen. Er war auf der Suche nach einem Nachfolger, und die Parteien wurden sich einig. Bereits im Sommer war der Vertrag in trockenen Tüchern, und seither tüfteln die Inhaber der neuen „Winterwelt Mörlenbach“ an den Details.

Synthetische Eisfläche

Dazu gehört eine Besonderheit: Die Fläche besteht nämlich nicht aus echtem gefrorenem Wasser, sondern aus einer synthetischen Eisfläche.

In Mörlenbach braucht man deshalb weder die früher genutzten, großen Kühlaggregate noch Unmengen von Wasser: In früheren Jahren flossen schon mal 25 000 Liter durch insgesamt 800 Meter Rohrleitungen auf die Bahn, die dann über mehrere Tage gefroren werden mussten, bis eine etwa 15 Zentimeter starke Eisschicht entstanden war.

Genau acht Wochen soll der Winterspaß zur Verfügung stehen: Am Samstag, 28. Januar, ist Schluss. Doch wichtiger ist erst einmal ein anderer Termin. Am 3. Dezember geht es nämlich los, und zwar stilecht mit einer Einweihungsfeier. Deren Einzelheiten stehen aktuell noch nicht fest.