Einzelne Schauer und Wolken in Hessen

Hessenwetter. Die Menschen in Hessen können sich auf vereinzelte Schauer und Wolken einstellen. Der Mittwochmorgen beginnt mit örtlichem Nebel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Laufe des Tages kann es stark bewölkt werden, vereinzelt treten Schauer auf. Die Temperaturen erreichen maximal 10 bis 13 Grad. In der Nacht zum Donnerstag lockern zunächst die Wolken auf, später nehmen sie nördlich des Mains wieder zu. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 4 Grad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Donnerstag bleibt laut DWD überwiegend stark bewölkt, im Norden sind einzelne schwache Schauer möglich. Im Rest des Landes bleibt es meist trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 12 bis 16 Grad. Donnerstagnacht soll es sich auf 8 bis 4 Grad abkühlen.