Einzelne Schauer in Hessen erwartet

Hessen. Sonne, Wolken und etwas Regen bestimmen in den kommenden Tagen das Wetter in Hessen. Am Dienstag ist es zunächst heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Bei Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad Celsius bleibt es trocken, südlich des Mains können bis zu 30 Grad erreicht werden. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen demnach auf 16 bis 11 Grad und die Wolken verdichten sich. Im Süden des Landes sind Schauer möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Mittwochvormittag kann es laut DWD-Vorhersage im Süden noch etwas Regen geben, im Norden ist es meist trocken. Zum Nachmittag lockert der Himmel zunehmend auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 26 Grad.

Für Donnerstag erwartet der Wetterdienst heiteren bis bewölkten Himmel und Werte bis 26 Grad. Es soll trocken bleiben.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Hessenwetter Sonne-Wolken-Mix und wenig Regen in Hessen erwartet Mehr erfahren Hessenwetter Sonne, Wolken und etwas Regen in Hessen Mehr erfahren