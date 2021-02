Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind gestern 42 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Pandemie 7270 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (5), Einhausen (2), Heppenheim (3), Lautertal (2), Lindenfels (3), Lorsch (2) und Zwingenberg.

Fünf weitere Fälle der britischen Virusmutation B.1.1.7 wurde bekannt. Insgesamt sind nach Kreisangaben jetzt 138 Fälle registriert. Außerdem gibt es einen neuen Fall mit der südafrikanischen Variante B.1.351, so dass die Gesamtzahl hier auf drei steigt.

Dem Kreis sind zurzeit 445 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 42 Patienten behandelt. Darunter sind 33 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 203 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 74,87 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Dieser Wert wird morgen weiter auf 80 steigen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 41 Intensivbetten in den Kliniken 37 Betten belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

In Hessen sind 681 Neuinfektionen registriert worden, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI, Stand 3.10 Uhr) hervorgeht. Insgesamt wurden demnach 185.434 Fälle nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 37 auf 5751. Bislang haben nach RKI-Angaben mehr als 237 000 Hessen ihre erste Impfdosis erhalten. In mehr als 115 000 Fällen wurde auch schon die zweite Dosis verabreicht (Stand bis einschließlich Dienstag).

Vier-Stufen-Plan wird vorgestellt

Die Landesregierung plant weitere Schritte zur Lockerung der Corona-Auflagen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kündigte einen Vier-Stufen-Plan dafür an. Details will der Regierungschef an diesem Donnerstag vorstellen. Für den Einzelhandel sei geplant, dass Kunden künftig einen Termin für den Einkauf vereinbaren können sollen und dann einen „persönlichen Verkäufer“ in dem Geschäft bekommen. Die strengen Hygienevorschriften müssten selbstverständlich weiter befolgt werden. Zudem sollen sich wieder zwei Haushalte in Hessen treffen dürfen, sagte Bouffier bei einer digitalen CDU-Veranstaltung in Fulda am Dienstagabend.

Die Möglichkeit, Termine für den persönlichen Einkauf zu vereinbaren, kommt Forderungen des Handelsverbands Hessen entgegen. Dessen Hauptgeschäftsführer Sven Rohde hatte Umsatzverluste von 30 bis 70 Prozent im Modehandel beklagt. Große Probleme mit dem Lockdown hätten aber beispielsweise auch Spielzeuggeschäfte oder Sportartikelanbieter. Weil die Anträge auf staatliche Hilfen gerade für das stark saisonal geprägte Geschäft der Modehändler viel zu kompliziert seien, steckten immer mehr Unternehmen in der Existenzkrise.

Derweil erklärte Bouffier, die Beurteilung der Corona-Handlungsspielräume werde in Hessen künftig nicht mehr von den Inzidenzen abhängen. Es müsse zwar weiter vorsichtig in der Corona-Pandemie vorgegangen werden. „Wir können aber auch nicht so weitermachen.“ Eine Öffnung für die Sportvereine ist nach Einschätzung des Ministerpräsidenten derzeit aber noch nicht verantwortbar.

Der allgemeine Corona-Lockdown gilt zunächst weiter bis 7. März. Am 3. März soll es das nächste Corona-Bund-Länder-Treffen geben. dpa/tm