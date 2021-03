Hessen. Einer neuen Prognose zufolge werden 2040 in Hessen fast 96 000 Menschen mehr leben als im vergangenen Jahr. Zu dem Schluss kommt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in einer aktuellen Berechnung. Die Experten kalkulieren für 2040 mit fast 6,339 Millionen Menschen Einwohnern in Hessen. 2020 lebten hier etwas mehr als 6,243 Millionen Menschen, wie das Bundesinstitut am Dienstag mitteilte.

