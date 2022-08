Eintracht will trotz der deftigen Bundesliga-Heimpleite den Supercup holen

Oliver Glasner richtete den Blick nach einer intensiven Aufarbeitung der bitteren 1:6-Heimpleite zum Bundesliga-Auftakt gegen Bayern München zuversichtlich nach vorn. "Die Analyse war schon sehr ausführlich, wir haben lange darüber gesprochen. Es ist alles abgehakt", berichtete der Trainer von Eintracht Frankfurt am Samstagabend im ZDF-"Sportstudio" und verkündete das selbstbewusste Ziel für den UEFA-Supercup gegen Champions-League-Sieger Real Madrid am kommenden Mittwoch in Helsinki: "Wir wollen diesen Titel nach Frankfurt holen."