Eintracht Frankfurt wächst auf über 115 000 Mitglieder

Frankfurt. Die Mitgliederzahlen bei Eintracht Frankfurt haben ein Rekordhoch erreicht. Vereinspräsident Peter Fischer gab bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten und Europa-League-Siegers am Montagabend im Sportleistungszentrum am Riederwald bekannt, dass die Zahl von 110 000 Ende Juni auf jetzt 115 112 gewachsen sei.

Dem 1. FC Köln, der etwa 4000 Mitglieder mehr aufweist, sagte Fischer den Kampf an. "Euch kriegen wir! Euch überholen wir!", kündigte der 66-Jährige vor knapp 800 Zuhörern bei der Versammlung an. Die Eintracht zählt zu den zehn mitgliederstärksten Sportvereinen in Deutschland und konnte nach eigenen Angaben als einziger Großverein während der Corona-Pandemie wachsen.