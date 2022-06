Eintracht Frankfurt verstärkt die Offensive mit Lucas Alario

Hessen. Wochenlang galt der Transfer von Lucas Alario von Bayer Leverkusen nach Frankfurt als sehr wahrscheinlich, seit Freitagabend ist er offiziell. Medienberichten zufolge ist es den Hessen nicht gelungen, die Ablösesumme zu drücken. Neben Alario, der 6,5 Millionen Euro gekostet haben soll, erhöht auch Randal Muani den Konkurrenzkampf. "Wir sehen uns im Angriff für die Herausforderungen in der neuen Saison gerüstet", sagte Sportvorstand Markus Krösche.

Trotz des Erfolgs in der Europa League gehörte das Toreschießen nicht zu den Stärken der Eintracht. Auch Mario Götze könnte dahingehend Abhilfe schaffen. Der deutsche Siegtorschütze des WM-Finals von 2014 fand bei der PSV Eindhoven zurück zu alter Stärke und möchte nun daran anknüpfen. Ebenfalls wohl in der Offensive fühlen sich Jens Petter Hauge, der aber schon in der Vorsaison vom AC Mailand ausgeliehen war, und Faride Alidou. Der Linksaußen kommt vom Hamburger SV.