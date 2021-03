Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. In Hessen werden die Corona-Beschränkungen gelockert. Betroffen sind die Bereiche Kontakte, Einkaufen, Sport, Kultur und Freizeit sowie Körperpflege-Betriebe. Die Neuregelungen gelten ab dem kommenden Montag, 8. März, und sollen zunächst bis zum 28. März Bestand haben. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) warnt die Bevölkerung eindringlich davor, wegen der Lockerung der Corona-Maßnahmen die Vorsicht vor einer Ansteckung mit dem Virus zu vernachlässigen. Es müsse verantwortungsvoll mit den Öffnungsschritten umgegangen werden.

Bei den Kontakten sollen sich wieder maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Dazugehörige Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Baumärkte, Gartenmärkte, Baumschulen sowie Buchhandlungen dürfen wieder öffnen. Alle weiteren Geschäfte dürfen „Click & Meet“ anbieten. Das bedeutet, dass Beratung und Verkauf mit vorheriger Terminvereinbarung und Datenerfassung erfolgen kann. Es gelten zudem Zugangsbeschränkungen: eine Person je angefangener 40 Quadratmeter Verkaufsfläche. Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege dürfen unter strengen Auflagen öffnen.

Sport unter freiem Himmel

Freizeit- und Amateursport ist entsprechend der erweiterten Kontaktregeln möglich – also mit bis zu zwei Haushalten mit höchstens fünf Personen. Kinder unter 14 Jahren dürfen Sport unter freiem Himmel auch in Gruppen machen. Sportanlagen können vor Ort auch weiterhin geöffnet werden.

In Fitnessstudios kann – bei entsprechenden Hygienevorkehrungen – mit Einzelterminen trainiert werden. Erlaubt ist nur eine Person je 40 Quadratmetern Trainingsfläche. Eine Datenerfassung muss erfolgen.

Museen, Schlösser, Gedenkstätten, Tierparks, Zoos und botanische Gärten dürfen mit umfassendem Hygienekonzept öffnen. Eine Terminvereinbarung ist notwendig. Dabei müssen die Kontaktdaten hinterlegt werden, um Kontakte nachverfolgen zu können

Der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt (CDU) begrüßt zwar, dass es nun einen Plan für Lockerungen gibt, der zeitlich nicht von den Konferenzen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin abhängt. Als Nachteil sieht er aber, dass der Inzidenzwert dabei weiter der wichtigste Maßstab ist und nicht, wie es Bouffier vorgeschlagen hatte, Werte wie die Lage in den Krankenhäusern, Teststrategien oder der Impfstatus vor Ort berücksichtigt werden.

Handelsverband enttäuscht

Der Handelsverband Hessen hat sich nach den Beschlüssen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie insgesamt enttäuscht gezeigt. „Wir hätten uns gewünscht, dass eine deutlichere Öffnungsstrategie zu erkennen ist. Nun wird vielmehr der Lockdown im Handel fortgeschrieben“, sagte Verbandspräsident Jochen Ruths. Positiv sei, dass mit „Click and meet“-Angeboten, also Einkaufen mit einer vorherigen Terminvereinbarung, der Handel eine „längst überfällige“ Möglichkeit erhalte, Kunden in den Geschäften zu empfangen. Dies könne aber nur eine kurzfristige Überbrückung zur Öffnung sein.

Auch Matthias Martiné, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar kommentierte die Beschlüsse: „Eine ‚Öffnungsstrategie light‘ liegt nun zwar vor. Die von den Schließungen besonders betroffenen Branchen sind aber enttäuscht und verärgert über die Ergebnisse. Sie geben ihnen kaum Perspektiven, dafür bleiben jede Menge Fragezeichen.“

„Kein verlässlicher Plan“

Für die Hotel- und die Veranstaltungsbranche fehlten im Grunde weiterhin jegliche Öffnungsperspektiven, sie würden auf Ende März vertröstet. Für den Einzelhandel gebe es zwar erste Lockerungen und für die Gastronomie erste Perspektiven, ein verlässlicher Öffnungsplan sei das aber noch nicht. „Unser Hauptkritikpunkt ist das ausschließliche Festhalten an der 7-Tage-Inzidenz. Es besteht die Sorge, dass die für eine Öffnung der Geschäfte vorgeschriebene stabile Inzidenz von 50 absehbar nicht flächendeckend in Reichweite kommt“, so Martiné.

Im Plan fehle die Verzahnung von Öffnungs- und Teststrategie. Wann die für verschiedene Öffnungsschritte erforderlichen Schnell- und Selbsttests für den flächendeckenden Einsatz zur Verfügung stehen, bleibe unklar. Zudem wolle man Unternehmen für die Testung ihrer Mitarbeiter in Pflicht nehmen, offenbar ohne die organisatorischen, rechtlichen und finanziellen Auswirkungen hinreichend bedacht zu haben, beklagt Martiné. red/dpa